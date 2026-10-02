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Culturel

Dimanche 18 octobre

René Lajoie et Nathan Loignon réunis à La victoire de l'amour

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Photo: Archives EnBeauce.com

René Lajoie et Nathan Loignon interpréteront L’enfant au piano, de Serge Lama, le 18 octobre alors qu’ils seront réunis dans La victoire de l’amour, sur TVA.

Les deux artistes natifs de Saint-Prosper ont déjà interprété ce titre ensemble sur scène à quelques reprises. Ils l’ont également enregistré dans la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges.

« La chanson que j’interprète avec lui raconte bien l’histoire de Nathan concernant la perte de sa mère », a confié René Lajoie. « Je dis toujours que j’avais l’impression que cette chanson dormait dans un tiroir depuis sa sortie, qu’elle attendait le nouvel interprète pour la ramener dans la lumière, et que malheureusement, Nathan avec son histoire est cet interprète. »

Nathan, jeune pianiste autodidacte, a justement été invité dans l’émission avec son père, Christian Loignon, pour raconter leur histoire et témoigner sur la façon dont il a réussi à transformer la dure épreuve du décès de sa mère en inspiration pour son premier album. 

À cette occasion, Nathan Loignon et René Lajoie seront donc réunis le dimanche 18 octobre, à 13 h, sur TVA. La municipalité de Saint-Prosper invite tous les citoyens à suivre ce moment beauceron.

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