La population est invitée à s'intéresser au patrimoine artistique de la danse

Le centre culturel Marie-Fitzbach accueillera ce dimanche André Laprise, commissaire et fiduciaire du Fonds chorégraphique Fernand Nault, dans le cadre de la dernière journée de l’exposition Fernand Nault : une passion, un legs.

Cette activité spéciale propose un échange informel sur la mise en valeur du patrimoine en danse et s’adresse au grand public, aux enfants et aux adultes.

L'objectif étant de:

• faire découvrir un patrimoine vivant;

• rendre accessible un patrimoine artistique en danse;

• présenter une animation en danse adaptée pour les jeunes danseurs et danseuses.

Cette rencontre se tiendra ce dimanche 16 août, de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 16 h 30 au Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges (250, 18e Rue).

Afin de faciliter l’accueil à cet évènement, les personnes intéressées sont fortement invitées à confirmer leur présence à ccmf@saint-georges.ca.