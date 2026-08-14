Quoi faire en Beauce du 14 au 16 août ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 14 août

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Festival de Saint-Frédéric

Dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de la municipalité.

Quand: voir le programmation sur la page Facebook de l'événement.

Festival de l'Épi de Scott

Il s'agit de la 22e édition de l'événement.

Quand: voir le programmation sur le site web de l'événement.

Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon

Objectif de 60 donneurs.

Où: Salles A+B du Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: de 13 h 30 à 19 h 30

Soirée spéciale La Beauce aux couleurs du monde

Musique trad, gigue, animation participative et des surprises musicales.

Où: à la place de la Seigneurie à Sainte-Marie

Quand: dès 18 h 30

Procès dans l'affaire Maggie Smith

Pièce inspirée d’un fait vécu. Billetterie en cliquant ici.

Où: 516, route Taylor (accès par l'entrée voisine de la rue Loweryson) — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 19 h 30

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Samedi 15 août

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Triathlon de Saint-Georges

Un total de 123 athlètes sont inscrits.

Où: Parc Veilleux et les environs — Saint-Georges

Quand: dès 8 h jusqu'à midi

Festival de Saint-Frédéric

Dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de la municipalité.

Quand: voir le programmation sur la page Facebook de l'événement.

Festival de l'Épi de Scott

Il s'agit de la 22e édition de l'événement.

Quand: voir le programmation sur le site web de l'événement.

Courses du Granite State Pro Stock

Un hommage sera rendu à Langis Caron.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: ouverture des estrades dès 10 h 45

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 16 août

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Festival de Saint-Frédéric

Dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de la municipalité.

Quand: voir le programmation sur la page Facebook de l'événement.

Festival de l'Épi de Scott

Il s'agit de la 22e édition de l'événement.

Quand: voir le programmation sur le site web de l'événement.

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Cette semaine

Soirée musicale à Saint-Prosper

Un spectacle du groupe Comeback.

Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper

Quand: Mardi 18 août, dès 19 h

Les Mardis en musique

Spectacle de Julia Mae Stone. Apportez votre chaise.

Où: Sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François— Beauceville

Quand: Mardi 18 août, dès 19 h