Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 26 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Journées de la culture

Activités du samedi 26 septembre

Saint-Victor

Dès 9 h — Journée Culture et Écologie au presbytère.

Saint-Bernard

9 h 30 — Atelier créatif de porte-clés au Centre municipal.

11 h 30 — Spectacle de musique traditionnelle et pique-nique sur la scène extérieure du Parc des loisirs.

Saint-Isidore

13 h — Création d’une décoration murale à base d’objets recyclés et de la nature à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.

14 h — Ateliers de danse Gumboots par Les Malchaussés au gymnase

15 h — Spectacle participatif de Kattam et ses Tam-Tams au gymnase.

Sainte-Marie

10 h 50 — Parade du 22e régiment de la rue Notre-Dame à l’hôtel de ville.

13 h 30 — Représentations en plein air de danses folkloriques à la Place du Château.

Saint-Georges

10 h 30 — Drôles d’oiseaux, spectacle de théâtre au Centre culturel Marie-Fitzbach.

13 h — Créez votre borne elfique à la manière de Jean-Sébastien Doyon au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Marché aux couleurs d'automne

Organisé par la Maison des jeunes Beauce-Sartigan

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Fin des championnats NASCAR

Des courses dans cinq divisions.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 13 h

Match de hockey des Condors

Ils reçoivent le Collège français de Longueuil,

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 19 h

Dimanche 27 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Journées de la culture

Activités du dimanche 27 septembre

Beauceville

Dès 10 h — Un joyeux cocktail artistique à l’atelier LouC (431, 104e rue)

Saints-Anges

Dès 9 h — Rallye des Anges. Parcours automobile à saveurs historique. Départ au chalet des loisirs.

Saint-Joseph

14 h — Conférence Un artiste et sa boîte à outils au musée Marius Barbeau.

Sainte-Marie

10 h — Visite de l’exposition « Des souvenirs qui racontent une histoire » à la galerie d’art.

13 h 30 — Réalisez une œuvre en compagnie de l’artiste Catherine Bédard à la bibliothèque Honorius-Provost.

La Guadeloupe

10 h — La rue des découvertes à la bibliothèque municipale.

11 h — Exposition en plein air à la bibliothèque municipale.

Saint-Georges

10 h — Fête des couleurs et de la culture au Parc des Sept-chutes.

13 h — S’éclater en pleine nature au Parc des Sept-chutes.

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Cette semaine