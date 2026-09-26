Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 26 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Journées de la culture
Activités du samedi 26 septembre
Saint-Victor
Dès 9 h — Journée Culture et Écologie au presbytère.
Saint-Bernard
9 h 30 — Atelier créatif de porte-clés au Centre municipal.
11 h 30 — Spectacle de musique traditionnelle et pique-nique sur la scène extérieure du Parc des loisirs.
Saint-Isidore
13 h — Création d’une décoration murale à base d’objets recyclés et de la nature à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.
14 h — Ateliers de danse Gumboots par Les Malchaussés au gymnase
15 h — Spectacle participatif de Kattam et ses Tam-Tams au gymnase.
Sainte-Marie
10 h 50 — Parade du 22e régiment de la rue Notre-Dame à l’hôtel de ville.
13 h 30 — Représentations en plein air de danses folkloriques à la Place du Château.
Saint-Georges
10 h 30 — Drôles d’oiseaux, spectacle de théâtre au Centre culturel Marie-Fitzbach.
13 h — Créez votre borne elfique à la manière de Jean-Sébastien Doyon au Centre culturel Marie-Fitzbach.
Marché aux couleurs d'automne
Organisé par la Maison des jeunes Beauce-Sartigan
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h
Fin des championnats NASCAR
Des courses dans cinq divisions.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès 13 h
Match de hockey des Condors
Ils reçoivent le Collège français de Longueuil,
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19 h
Dimanche 27 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Journées de la culture
Activités du dimanche 27 septembre
Beauceville
Dès 10 h — Un joyeux cocktail artistique à l’atelier LouC (431, 104e rue)
Saints-Anges
Dès 9 h — Rallye des Anges. Parcours automobile à saveurs historique. Départ au chalet des loisirs.
Saint-Joseph
14 h — Conférence Un artiste et sa boîte à outils au musée Marius Barbeau.
Sainte-Marie
10 h — Visite de l’exposition « Des souvenirs qui racontent une histoire » à la galerie d’art.
13 h 30 — Réalisez une œuvre en compagnie de l’artiste Catherine Bédard à la bibliothèque Honorius-Provost.
La Guadeloupe
10 h — La rue des découvertes à la bibliothèque municipale.
11 h — Exposition en plein air à la bibliothèque municipale.
Saint-Georges
10 h — Fête des couleurs et de la culture au Parc des Sept-chutes.
13 h — S’éclater en pleine nature au Parc des Sept-chutes.
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Cette semaine
Consultation publique sur l'avenir culturel en Beauce-Sartigan
Pour participer, inscription en ligne en cliquant ici.
Où: Centre de congrès Le Georgesville — Saint-Georges
Quand: Mardi 29 septembre, de 19 h à 21 h
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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 3 octobre Festival Beauceron de l'Érable Concerts de musique de Gabriella, Trudy et Starfish Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges Quand: dès 18h30 Six expositions automnales Sous ...LIRE LA SUITE