Quoi faire en Beauce du 25 au 27 septembre ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 25 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Journées de la culture

Activités du vendredi 25 septembre

Saint-Joseph

14 h — Pièce de théâtre gratuite pour les aînés au Théâtre de l’hôtel de Ville

18 h — Activité Fréquence : Le musée Marius-Barbeau se met en musique.

Saint-Bernard

19 h — Initiation à la danse country-pop au Centre municipal

Sainte-Marie

17 h — Vernissage de l’exposition PERCEPTIONS 2026 à la bibliothèque Honorius-Provost.

17 h — Lancement de la politique culturelle à la bibliothèque Honorius-Provost.

20 h — Si Sainte-Marie m’était contée autrement à la Salle Méchatigan

Match de football des Patriotes atomes

Ils visitent les Dragons des Deux-Rives.

Où: Terrain de l'École des Deux-Rives — Saint-Georges

Quand: dès 12 h 30

Match de football des Patriotes juvéniles

Ils reçoivent le Fighting Irish de St-Patricks High school.

Où: Terrain de la polyvalente Bélanger — Saint-Martin

Quand: dès 13 h

Match de football des Dragons

Ils reçoivent le Graal du Collège Clarétain

Où: Terrain de la Polyvalente Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Samedi 26 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Journées de la culture

Activités du samedi 26 septembre

Saint-Victor

Dès 9 h — Journée Culture et Écologie au presbytère.

Saint-Bernard

9 h 30 — Atelier créatif de porte-clés au Centre municipal.

11 h 30 — Spectacle de musique traditionnelle et pique-nique sur la scène extérieure du Parc des loisirs.

Saint-Isidore

13 h — Création d’une décoration murale à base d’objets recyclés et de la nature à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.

14 h — Ateliers de danse Gumboots par Les Malchaussés au gymnase

15 h — Spectacle participatif de Kattam et ses Tam-Tams au gymnase.

Sainte-Marie

10 h 50 — Parade du 22e régiment de la rue Notre-Dame à l’hôtel de ville.

13 h 30 — Représentations en plein air de danses folkloriques à la Place du Château.

Saint-Georges

10 h 30 — Drôles d’oiseaux, spectacle de théâtre au Centre culturel Marie-Fitzbach.

13 h — Créez votre borne elfique à la manière de Jean-Sébastien Doyon au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Marché aux couleurs d'automne

Organisé par la Maison des jeunes Beauce-Sartigan

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Fin des championnats NASCAR

Des courses dans cinq divisions.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 13 h

Match de hockey des Condors

Ils reçoivent le Collège français de Longueuil,

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 19 h

Dimanche 27 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Journées de la culture

Activités du dimanche 27 septembre

Beauceville

Dès 10 h — Un joyeux cocktail artistique à l’atelier LouC (431, 104e rue)

Saints-Anges

Dès 9 h — Rallye des Anges. Parcours automobile à saveurs historique. Départ au chalet des loisirs.

Saint-Joseph

14 h — Conférence Un artiste et sa boîte à outils au musée Marius Barbeau.

Sainte-Marie

10 h — Visite de l’exposition « Des souvenirs qui racontent une histoire » à la galerie d’art.

13 h 30 — Réalisez une œuvre en compagnie de l’artiste Catherine Bédard à la bibliothèque Honorius-Provost.

La Guadeloupe

10 h — La rue des découvertes à la bibliothèque municipale.

11 h — Exposition en plein air à la bibliothèque municipale.

Saint-Georges

10 h — Fête des couleurs et de la culture au Parc des Sept-chutes.

13 h — S’éclater en pleine nature au Parc des Sept-chutes.

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Cette semaine