Le salon littéraire La jeunesse s’invite aux plumes de chez nous dévoile sa programmation

Pour sa 5e édition, le salon littéraire La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous revient avec sa programmation la plus riche depuis sa création.

Les organisateurs miseront sur l’éveil à la lecture chez les jeunes, mais s’assureront d’offrir de la variété aux visiteurs afin que tous les membres de la famille trouvent leur compte. Ils visent également à renforcer l’importance d’être des modèles pour les plus petits.

« Pour cette 5e édition, nous serons de retour avec une formule plus classique à l’intérieur, mais totalement inspirante. Nous sommes fiers de pouvoir offrir encore plus cette année. Grâce à une participation record, les visiteurs iront à la rencontre de plus de 35 auteurs et organismes de la Beauce et de Chaudière-Appalaches. Notre programmation sera bien garnie avec une lecture interactive par Johanne Jacques ainsi qu’une conférence ludique et dynamique animée par l’auteur Luca Jalbert », a expliqué Myriam Busque, fondatrice de l'événement et animatrice jeunesse à l'organisme de mentorat.

Présenté à nouveau par Parrainage Jeunesse, ce salon littéraire se tiendra le 25 octobre prochain de 10 h à 16 h à la salle Paroissiale de Saint-Georges Ouest au 200, 18e Rue.

« Pour Parrainage Jeunesse, l’objectif était d’en faire une fête familiale tout en mettant la lumière sur les auteurs d’ici, de favoriser le plaisir de lire et l’accès à la culture pour les jeunes et leurs familles. Nous sommes aussi heureux de pouvoir le réaliser en partenariat avec des organismes communautaires qui offrent des services en lien avec la littératie, le langage et le bien-être des jeunes », a ajouté Jean-François Fecteau, directeur général de l'organisme.

Rappelons que cette édition avec Parrainage Jeunesse profite d’un soutien financier dans le cadre du projet Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan mené par Alphare. Celui-ci découle d’une entente pour la réussite éducative et la persévérance scolaire avec PRECA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) et le gouvernement du Québec.