Témoins silencieux: visite animée du cimetière de Saint-Prosper

La Société Historique de Saint-Prosper-de-Dorchester offre pour une deuxième année consécutive l’événement « Témoins silencieux », une activité visant à faire revivre l’histoire de la municipalité à travers une visite guidée du cimetière paroissial animée par des personnages du passé.

L’activité avait eu lieu une première fois en septembre 2025 dans le cadre des Journées du patrimoine religieux. Elle vise à faire redécouvrir le cimetière, cet espace riche en histoire et en symbolique, aux citoyens de la municipalité, d’une façon éducative et dynamique. Cette approche originale a d’ailleurs valu à la Société Historique le Prix du patrimoine catégorie Interprétation et diffusion 2026 pour la MRC des Etchemins.

Les personnages représentés dans le cadre de cette activité sont variés : le curé fondateur de la paroisse, le Français mécréant qui a vendu le terrain original du cimetière, la sage-femme ayant accouché les trois-quarts du village, et bien d’autres personnages historiques ayant marqué l’histoire de Saint-Prosper.

Afin de rendre cette deuxième édition encore plus attrayante pour tous, cinq nouveaux personnages ont été ajoutés au circuit, dont le premier notaire et organiste de la paroisse ainsi que la fondatrice du Cercle de Fermières de Saint-Prosper.

La Société Historique invite donc tout le monde à venir assister à cette nouvelle édition qui sera présentée au cimetière paroissial, au 1898, 35ème Rue à Saint-Prosper, de 13h à 16h, le samedi 5 septembre 2026.

En cas d’intempérie, l’événement sera remis au dimanche 6 septembre. Vous pouvez consulter la page Facebook de La Société Historique de Saint-Prosper-de-Dorchester pour plus d’information.