La MRC Beauce-Centre reconnaît cinq bénévoles

Au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce 21 septembre, au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce, la MRC Beauce-Centre a remis ses tout premiers Prix reconnaissance des bénévoles à quatre résidents et un organisme de son territoire.

Dans la catégorie Culture, arts, patrimoine et bibliothèque, c'est Audrey Pomerleau, de Saint Odilon-de-Cranbourne, qui a obtenu la distinction pour son engagement depuis plus de 13 ans à rendre la lecture et les activités culturelles accessibles aux familles et aux jeunes.

En Loisirs, sports et plein air, le Club de ski de fond et de raquettes de Tring-Jonction a été reconnu pour l’engagement de ses bénévoles dans l’entretien et le maintien des pistes de ski de fond et de raquette, au bénéfice de toute la communauté.

De même, le prix en Développement communautaire a été décerné à Claude Ahern, de Saint-Joseph-de-Beauce, pour ses 22 années d’engagement au Centre d’action bénévole Beauce-Centre, et sa contribution au développement des services destinés aux personnes aînées.

Quant à la Relève bénévole, elle revient à Keven Lessard, de Saint-Frédéric, pour son implication depuis cinq ans dans la relance du Festival de Saint-Frédéric, et sa capacité à mobiliser une nouvelle génération de bénévoles.

Enfin, la lauréate du Prix Hommage est Louisette Fortin Vachon, de Saint-Victor. Depuis près de 40 ans, elle contribue bénévolement et de manière soutenue aux activités communautaires et au mieux-être des personnes aînées de son milieu.

Signalons que la sélection des récipiendaires s'est effectuée à la suite d'un appel de candidatures lancé durant la période estival.

Campagne culturelle

L'événement a aussi permis de lancer la nouvelle campagne de promotion culturelle de Beauce-Centre. Intitulée Au cœur des vallons, elle nous fait vibrer à l’unisson, elle se déclines en cinq capsules vidéo qui mettent en lumière des lieux, des savoir-faire, des initiatives et des histoires du territoire.

Présentées en avant-première pendant la cérémonie de mardi, les capsules seront dévoilées progressivement à la population au cours des prochaines semaines.

«À première vue, ce sont deux initiatives différentes, mais en réalité, elles ont beaucoup en commun. Elles mettent toutes les deux en lumière les gens, les initiatives et les lieux qui font vibrer notre territoire », a indiqué le préfet, Patrice Mathieu.