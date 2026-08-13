Un week-end riche en activités à Beauceville

La fin de semaine du 6 au 8 août a été particulièrement animée à Beauceville alors que la population et les visiteurs ont pu profiter d’une programmation diversifiée réunissant sport, musique, culture et activités familiales.

Grâce au tout premier Rendez-vous sportif Beauce Auto Ford Lincoln, les activités familiales et le feu d’artifice sur l’Île Ronde ainsi que le festival Beauce Rock, la fin de semaine a connu un achalandage exceptionnel et un bilan des plus positifs.

Présenté pour la toute première fois, le rendez-vous sportif a rassemblé plus de 250 participants autour de quatre disciplines sportives: la balle donnée, le basketball, le dek hockey et le hockey sur glace.

Les activités se sont déroulées à différents endroits, notamment à la Cité sportive Rotary et à l’aréna EJM/René-Bernard, permettant aux participants de vivre une journée sportive dans une ambiance conviviale et rassembleuse.

L’animation de Cléobüle ainsi que l’ambiance musicale assurée par DJ LOUK ont également contribué à faire de l’événement une journée dynamique et festive.

Île Ronde animée

Sur l’Île Ronde, les familles ont également été nombreuses à profiter des activités proposées dans le cadre des Rendez-vous d’été Beauce Auto Ford Lincoln. Jeux gonflables, maquillage pour enfants avec Kabotine en fête, mini-golf, canon à mousse et golf bucket challenge étaient notamment au programme le samedi. Le tout s’est conclu par un spectacle pyrotechnique qui a attiré de nombreux citoyens et visiteurs venus profiter de la soirée.

Cette programmation familiale a permis de créer un véritable lieu de rassemblement au cœur de la ville et d’offrir une expérience accessible à tous les âges.

Beauce Rock

La fin de semaine était également marquée par la présentation du festival Beauce Rock, qui a une fois de plus fait vibrer l’Île Ronde au son du rock et du métal.

Pour cette édition, le festival était gratuit, une formule qui a permis à un large public de découvrir ou de redécouvrir l’événement. En plus des spectacles, les festivaliers ont pu profiter de plusieurs kiosques, notamment des artisans, des tatoueurs et des exposants, ainsi que des foodtrucks et bars.

Grâce au travail soutenu des organisateurs et des nombreux bénévoles impliqués dans la réalisation de Beauce Rock, les festivaliers ont répondu présents en grand nombre. L’édition 2026 se conclut sur un bilan d’achalandage extrêmement positif, confirmant l’engouement pour le festival.

Une communauté au rendez-vous

La Ville de Beauceville se réjouit de l’achalandage observé au cours de cette fin de semaine. La diversité des activités proposées a permis de rejoindre différents publics et de faire de Beauceville une destination festive et rassembleuse.

« Cette fin de semaine démontre tout le potentiel de Beauceville lorsqu’on rassemble les forces de différents partenaires autour d’une programmation diversifiée. Voir autant de citoyens, de familles, de sportifs et de visiteurs profiter de nos installations et de l’Île Ronde est extrêmement positif », a souligné le directeur du Service des loisirs, François Langevin.

La Ville remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles, organisateurs, partenaires, commanditaires, employés municipaux et participants qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de ces événements. Leur implication permet de faire vivre des moments rassembleurs à Beauceville et de mettre en valeur les nombreux espaces et infrastructures de la ville.

Source: Caroline Pépin, responsable Vie communautaire