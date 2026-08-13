Un succès instantané du premier Festival de la Saucisse

La toute première édition du Festival de la Saucisse a connu un véritable succès la fin de semaine dernière à de Sainte-Justine.

Dès la soirée inaugurale du vendredi, plus de 300 festivaliers ont assisté aux spectacles musicaux offerts par le déjanté Maxime Gervais et les petits trous de balle, qui précédait le langoureux Gab Paquet. Celui-ci a présenté au public plusieurs de ses succès, dont Poutine Dream et Casio, pad et moustache. La soirée s’est conclue avec le groupe local Rotoband, qui a fait danser de nombreux participants.

Le samedi, la très attendue parade de chiens-saucisses a lancé cette grande journée de célébration en attirant plus de 100 participants dans les rues de Sainte-Justine. « Les gens étaient au rendez vous; on se sentait comme dans une parade de la Coupe Stanley, sans Coupe Stanley », a mentionné l’un des organisateurs.

Le concours de mangeurs de hot-dogs a couronné Loïc Bouffard, un résident de Québec, qui a englouti 21 hot-dogs vapeur en 10 minutes. Il s’est ainsi mérité le titre de « légende locale » et une bourse de 250 $.

Présent sur place, l’ambassadeur du festival, l’animateur et chef renommé Bob le Chef, a offert un atelier culinaire et s’est rendu disponible toute la journée pour discuter et prendre des photos avec les festivaliers.

Le point culminant de la journée a été la dégustation de saucisses, qui a attiré des milliers de personnes dans la nouvelle zone événementielle aménagée sur le terrain du Centre sportif Rotobec. Au total, 5 200 coupons ont été échangés auprès des 10 saucissiers présents. À l’issue du vote du public, Alimentation Steve Poulin, de Saint-Théophile, est reparti avec le gros trophée, tandis que le prix coup de cœur de Bob le Chef a été remis à Joe Pit BBQ.

En plus des dégustations, des dizaines d’exposants étaient présents sur le site. Une zone familiale comprenant une maquilleuse, un DJ et des jeux gonflables était également accessible gratuitement.

La soirée sous le chapiteau a elle aussi connu un vif succès, alors que plus de 600 festivaliers se sont rassemblés pour entendre Mononc’ Serge, puis eXtério auteur des succès radiophoniques Bonhomme 7h, Campanile, Whippet, tête d’affiche du festival, qui a offert une prestation marquante. La programmation musicale s’est conclue avec Bernard Gagné et son groupe hommage aux Cowboys Fringants et à Bob Bissonnette.

« L’organisation du festival tient à remercier ses nombreux partenaires : la Coop Sainte-Justine, MAC Construction, la Municipalité de Sainte-Justine, Rotobec, Desjardins et les Éleveurs de porc de Beauce, qui ont rendu possible cette première édition glorieuse. Un énorme merci également à la quarantaine de bénévoles qui ont mis la main à la saucisse, ainsi qu’à tous les festivaliers », a souligné le président de l’organisme, Samuel Giguère.

Une seconde édition du Festival de la Saucisse est programmée les 13 et 14 août 2027.