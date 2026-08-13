Jonathan Roy, Rick Duff et quatre jours de festivités au Festival de la Rentrée

Le Festival de la Rentrée sera de retour au parc Alexis-Blanchet de Saint-Lambert-de-Lauzon du 27 au 30 août pour sa 7e édition.

Spectacles, activités familiales, tournois sportifs et rendez-vous communautaires se succéderont pendant quatre jours, dans une programmation qui s'annonce comme la plus ambitieuse de l'histoire du Festival.

Entièrement porté par une équipe de bénévoles et soutenu par des entreprises et organismes de la région, le Festival présentera cette année six spectacles sur trois soirées, accueillera près de 450 personnes à son souper-spectacle et proposera une programmation destinée à tous les âges. Depuis sa création, l'événement a également permis de remettre près de 30 000 $ à des organismes de la communauté, dont 9 000 $ à la suite de la dernière édition.

« J'ai eu le privilège de faire partie du comité organisateur pendant six ans et j'ai vu le Festival grandir année après année. Aujourd'hui, comme partenaire oﬃciel avec Quéro Métal, c'est une grande ﬁerté de continuer à soutenir un événement qui rassemble toute la communauté. Voir des artistes du calibre de Jonathan Roy se produire ici, à Saint-Lambert-de-Lauzon, démontre tout le chemin parcouru et conﬁrme que le Festival est devenu un événement majeur pour notre région », a mentionné Dave Bolduc, actionnaire de Quéro Métal, partenaire oﬃciel, et membre fondateur du comité organisateur.

Jonathan Roy en tête d'affiche

Jonathan Roy sera sur scène le vendredi 28 août à 20 h, suivi de DJ Shieldie, qui prendra le relais pour terminer la soirée.

Après s'être fait connaître au Québec, l'auteur-compositeur-interprète a développé une carrière qui l'a mené sur des scènes en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Australie. Son succès Keeping Me Alive a cumulé des centaines de millions d'écoutes sur les plateformes numériques et contribué à bâtir une communauté de fans à travers le monde.

Sa présence au Festival de la Rentrée marque une étape importante pour l'événement et illustre l'évolution d'un festival qui, année après année, élargit son offre et son rayonnement.

Trois soirées musicales

Les festivités débuteront le jeudi 27 août avec une grande soirée country mettant en vedette Rick Duff et The Moonshiners. Une soirée présentée sous le signe de la musique country et de la danse.

Le samedi 29 août, près de 450 convives se réuniront sous le chapiteau pour le traditionnel souper-spectacle, avec un repas préparé par Méchoui Chinook. La soirée se poursuivra avec les fameux Dueling Pianos de La Broche à Foin, avant de se conclure avec ViBz Band.

Des chansonniers et des prestations musicales viendront également compléter la programmation au cours du week-end.

Des activités pour toute la famille

Les visiteurs pourront également proﬁter d'une zone familiale proposant notamment des jeux gonﬂables, du laser tag, du mini-golf, une arcade mobile et une fermette.

Les amateurs de sport pourront quant à eux participer ou assister aux tournois de pickleball, de cornhole et de beach-volley. Le week-end comprendra également une exposition de voitures sport et anciennes, le Bingo des profs, de la musique, une messe western, ainsi que plusieurs options pour se restaurer sur le site, dont une cantine, des desserts glacés et un menu BBQ.

Un événement qui redonne à la communauté

Au-delà de l'animation créée à Saint-Lambert-de-Lauzon et des retombées générées pour les commerces de la région, le Festival a choisi de réinvestir une partie de ses proﬁts dans la communauté. Près de 30 000 $ ont ainsi été remis à différents organismes depuis la première édition.

Informations pratiques

Festival de la Rentrée – 7e édition 27 au 30 août 2026

Parc Alexis-Blanchet 1096, rue du Pont

Saint-Lambert-de-Lauzon Stationnement gratuit

Billets et programmation complète : festivaldelarentree.com