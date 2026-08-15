Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 15 août
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Triathlon de Saint-Georges
Un total de 123 athlètes sont inscrits.
Où: Parc Veilleux et les environs — Saint-Georges
Quand: dès 8 h jusqu'à midi
Festival de Saint-Frédéric
Dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de la municipalité.
Quand: voir le programmation sur la page Facebook de l'événement.
Festival de l'Épi de Scott
Il s'agit de la 22e édition de l'événement.
Quand: voir le programmation sur le site web de l'événement.
Courses du Granite State Pro Stock
Un hommage sera rendu à Langis Caron.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: ouverture des estrades dès 10 h 45
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Dimanche 16 août
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Festival de Saint-Frédéric
Dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de la municipalité.
Quand: voir le programmation sur la page Facebook de l'événement.
Festival de l'Épi de Scott
Il s'agit de la 22e édition de l'événement.
Quand: voir le programmation sur le site web de l'événement.
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Cette semaine
Soirée musicale à Saint-Prosper
Un spectacle du groupe Comeback.
Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper
Quand: Mardi 18 août, dès 19 h
Les Mardis en musique
Spectacle de Julia Mae Stone. Apportez votre chaise.
Où: Sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François— Beauceville
Quand: Mardi 18 août, dès 19 h
Récitals en plein air
Spectacle du groupe Minuit moins Quart. Apportez votre chaise.
Où: Arboretum— Saint-Georges
Quand: Mercredi 19 août, dès 19 h
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