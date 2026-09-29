Le concours «Moi, je cuisine!» est de retour au Cégep Beauce-Appalaches

Après avoir remporté les grands honneurs lors de la finale provinciale de 2025, le Cégep Beauce-Appalaches présentera la deuxième édition de sa compétition culinaire Moi, je cuisine!.

L'événement se tiendra le 6 octobre à 18 h, à l’Entrecours du campus de Saint-Georges. Les aspirantes et aspirants chefs auront une heure pour préparer un plat principal qui sera évalué par un jury.

Cette compétition culinaire invite les étudiantes et étudiants passionnés à relever des défis créatifs en cuisine. En solo ou en équipe, les personnes participantes devront mettre leurs talents culinaires à l’épreuve en créant, en moins de 60 minutes et avec un budget limité, un même plat en trois exemplaires destinés aux membres du jury.

Cette année, ce jury sera composé de : Florence Morissette, Cheffe partenaire des Résidences des bâtisseurs, Vincent Dijoux, chef amateur passionné de cuisine multiculturelle et employé du Cégep, et Ariël Cardinal-Petit, chef propriétaire du restaurant 1668.

L'équipe gagnante de la finale locale représentera le Cégep Beauce-Appalaches à la finale provinciale du concours organisé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

« Le succès de l'an dernier a démontré l'intérêt de nos étudiantes et étudiants pour cette activité. C'est une belle occasion de sortir de sa zone de confort, de mettre sa créativité à profit et de vivre une expérience rassembleuse, peu importe son niveau d'expérience en cuisine », a souligné Sébastien Hamel, conseiller à la vie étudiante.

L'an dernier, les étudiants Loïc Mousquès et Kevin Malandain ont remporté la compétition locale avant de décrocher le titre de meilleurs chefs collégiaux du Québec lors de la finale provinciale du concours.

Le public est invité à assister gratuitement à l'événement et à encourager les équipes participantes.