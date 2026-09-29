Mardi 6 octobre
Le concours «Moi, je cuisine!» est de retour au Cégep Beauce-Appalaches
Après avoir remporté les grands honneurs lors de la finale provinciale de 2025, le Cégep Beauce-Appalaches présentera la deuxième édition de sa compétition culinaire Moi, je cuisine!.
L'événement se tiendra le 6 octobre à 18 h, à l’Entrecours du campus de Saint-Georges. Les aspirantes et aspirants chefs auront une heure pour préparer un plat principal qui sera évalué par un jury.
Cette compétition culinaire invite les étudiantes et étudiants passionnés à relever des défis créatifs en cuisine. En solo ou en équipe, les personnes participantes devront mettre leurs talents culinaires à l’épreuve en créant, en moins de 60 minutes et avec un budget limité, un même plat en trois exemplaires destinés aux membres du jury.
Cette année, ce jury sera composé de : Florence Morissette, Cheffe partenaire des Résidences des bâtisseurs, Vincent Dijoux, chef amateur passionné de cuisine multiculturelle et employé du Cégep, et Ariël Cardinal-Petit, chef propriétaire du restaurant 1668.
L'équipe gagnante de la finale locale représentera le Cégep Beauce-Appalaches à la finale provinciale du concours organisé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).
« Le succès de l'an dernier a démontré l'intérêt de nos étudiantes et étudiants pour cette activité. C'est une belle occasion de sortir de sa zone de confort, de mettre sa créativité à profit et de vivre une expérience rassembleuse, peu importe son niveau d'expérience en cuisine », a souligné Sébastien Hamel, conseiller à la vie étudiante.
L'an dernier, les étudiants Loïc Mousquès et Kevin Malandain ont remporté la compétition locale avant de décrocher le titre de meilleurs chefs collégiaux du Québec lors de la finale provinciale du concours.
Le public est invité à assister gratuitement à l'événement et à encourager les équipes participantes.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le Musée Marius-Barbeau invite les jeunes à participer à une résidence artistique
Le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce, accueille l'artiste Clémence Vandycke dans le cadre d'une résidence artistique qui se déroule du 13 septembre au 15 novembre. L'initiative invite les jeunes de 12 à 17 ans à s'impliquer activement dans son processus de création. Durant son séjour, l'artiste convie les jeunes à explorer ...LIRE LA SUITE
Gabriella, Pelch et Starfish ont chauffé la soirée du Festival Beauceron de l'Érable
La deuxième soirée du Festival Beauceron de l'Érable s'est déroulée ce samedi, malgré un temps frisquet qui n'a pas empêché Gabriella, Pelch et Starfish de faire grimper la température sur scène. Ce dimanche, dernière journée du festival, la programmation familiale prend le relais à Saint-Georges, avec spectacles pour enfants, chiens ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 3 octobre Festival Beauceron de l'Érable Concerts de musique de Gabriella, Trudy et Starfish Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges Quand: dès 18h30 Six expositions automnales Sous ...LIRE LA SUITE