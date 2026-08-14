Natif de Tring-Jonction
David Latulippe au coeur du spectacle «ABBA Celebration»
Le Beauceron David Latulippe fait partie de la distribution de la super production Abba Celebration! qui est présentée actuellement au Théâtre Capitole de Québec.
Le natif de Tring-Jonction a rejoint à nouveau le spectacle, qu'il avait dû laisser l'automne dernier, en raison d'engagements sur un autre projet.
Une mise en scène dynamique et moderne signée Geneviève Dorion-Coupal propose une approche théâtrale ultra lumineuse, où les paillettes et les boules disco sont reines.
Outre David Latulippe, les autres voix sont assurées par Camélia Zaki, Lunou Zucchini, et Raphaël Gagnon, entourés sur scène de six danseurs et de trois musiciens.
Notons que David roule sa bosse comme chanteur professionnel depuis maintenant une quinzaine années. Il détient une technique en chant pop/jazz du Cégep de Drummondville, ainsi qu'un baccalauréat de l’Université Laval dans la même discipline.
En plus de s'être rendu en quart de finale de la saison 2016 de l'émission La Voix, il incarne depuis 2022 le rôle de l'homme d'affaires Zéro Janvier dans le 3e revival de Starmania, qui fut en tournée en Europe, et plus récemment en présentation québécoise.
Son ascension fulgurante depuis le début de sa carrière, comme chanteur de renom au Québec et à l’international, a été reconnue à l'automne 2025 par l'organisme Beauce-Centre Économique, qui lui a remis le trophée Sommet Vraiment Beauce.
Les représentations du spectacle Abba Celebration! au Théâtre Capitole de Québec sont programmées jusqu'au 30 août.
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