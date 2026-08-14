Lancement des expositions automnales au Centre culturel Marie-Fitzbach

La Ville de Saint-Georges invite la population au lancement des six expositions automnales, présentées sous le thème Tant de choses à raconter, au centre culturel Marie-Fitzbach.

Présentée du 27 août au 8 novembre 2026, cette nouvelle série d’expositions mettra en valeur l’image, la mémoire, l’histoire, l’humour et la nature à travers différentes propositions artistiques et patrimoniales. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres et des projets qui, chacun à leur manière, racontent un fragment d’histoire, évoquent un souvenir ou ouvrent une fenêtre sur l’imaginaire.

L’atelier de Jeannot | Rétrospective de l’œuvre de Jean-Sébastien Doyon

Jean-Sébastien Doyon nous a légué une œuvre expérimentale, éclatante de formes et de couleurs. Elle se distingue notamment par l’utilisation de matériaux recyclés, que l’artiste intégrait à des créations hétéroclites.

J’ai rêvé d’une nature | Jean-Marc Bilodeau

Le photographe nous offre une visite dans le monde onirique de notre environnement, dans l’univers féérique des merveilles de la nature. Une immersion dans la tranquillité de la nature.

Tant de choses à raconter | Collectif OSCART

Les œuvres présentées dévoilent des fragments d’histoires où l’image prend le relais de la parole pour s’exprimer bien au-delà des mots.

Clin d’œil sur la Beauce | Il était une fois…

Cette exposition mettra en lumière des photographies qui racontent des histoires, expriment une pensée ou évoquent un souvenir. Laissez-vous charmer par ces images qui ont inspiré les participants. Du 27 août au 27 septembre, les gens sont invités à venir voter pour leur photo coup de cœur.

Traces et mémoires du régime seigneurial au Québec | Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli

Instauré dès l’arrivée des premiers colons, le régime seigneurial marque le développement et l’administration du territoire de la Nouvelle-France. Qu’advient-il de ce mode de vie à la suite de l’abolition du régime en 1854 ? Des pratiques culturelles, des bâtiments et même des marques paysagères et toponymiques issus de régime seigneurial sont encore présents de nos jours.

Les enjeux des aînés, une BD engagée | Jessica Ruel

L’artiste utilise l’humour et l’illustration pour sensibiliser aux défis du vieillissement, favoriser le dialogue intergénérationnel et promouvoir des milieux de vie inclusifs et durables.

Le vernissage des expositions aura lieu le jeudi 27 août, à compter de 18 h, au Centre culturel Marie-Fitzbach. L'entrée est gratuite.

Les expositions seront accessibles selon l’horaire régulier du centre, soit du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, ainsi que les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h.

Les visiteurs pourront également en profiter pour faire arrêt à OSCART | Boutique, ouverte selon le même horaire, qui propose une sélection d’œuvres et d’idées-cadeaux originales réalisées par des artistes de la région.