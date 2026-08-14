Après six ans de silence, l’Écho Beauceron retrouve sa voix

Après une pause de six ans, le groupe vocal populaire L'Écho Beauceron annonce la reprise de ses activités dès janvier 2027.

Ce retour est rendu possible grâce à l'arrivée de sa nouvelle cheffe de chœur, Hélène Ouellet.

Contraint d’interrompre ses activités en raison de la pandémie, suivi du départ de la cheffe de chœur de l’époque, l’Écho Beauceron a traversé une longue période d’incertitude. Soucieux de préserver ce pilier de la vie culturelle régionale, qui célèbre 60 ans d’histoire, l’organisme a longuement poursuivi ses recherches afin de trouver une nouvelle direction artistique.

Un nouveau conseil d’administration a également repris le flambeau afin de mener à bien cette relance. Ces efforts ont finalement porté leurs fruits au printemps dernier avec l’arrivée d'Hélène Ouellet, permettant ainsi au groupe vocal d’entreprendre un nouveau départ.

Auditions

Depuis sa création, le groupe vocal a rassemblé des passionnés de musique de tous les horizons autour d'un même désir: partager la joie du chant et faire rayonner la musique au sein de la communauté.

Afin de former ce nouvel ensemble de choristes, une première soirée d'auditions aura lieu le 10 septembre prochain, à Saint-Georges. Toute personne âgée de 16 à 99 ans qui aime chanter est invitée à s'inscrire. Une seconde séance d'auditions sera offerte en décembre afin de permettre à d'autres personnes intéressées de se joindre à l'ensemble.

Le fonctionnement de la chorale sera également revu afin de mieux s'adapter aux réalités actuelles du groupe et de ses membres. Désormais, la saison s'échelonnera de janvier à juin. Les répétitions hebdomadaires auront lieu les jeudis soirs, à Saint-Georges. Les frais d'inscription s'élèveront à 275 $ par saison.

Que vous soyez un ancien membre désireux de renouer avec cette belle aventure ou une nouvelle voix curieuse de découvrir le plaisir du chant choral, L'Écho Beauceron vous ouvre grand ses portes.

Toute personne intéressée à s’inscrire à la soirée d’audition peut communiquer avec la chorale sur sa page Facebook ou via courriel au lechobeauceron@hotmail.com.