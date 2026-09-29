La collection Rosalie Cliche s'expose au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau, à Saint-Joseph-de-Beauce, présente à compter du dimanche 4 octobre une nouvelle exposition consacrée à la collection de Rosalie Cliche, intitulée L'art populaire, une passion à partager. Le vernissage sera l'occasion de rencontrer la collectionneuse.

Passionnée d'art populaire depuis l'enfance, Rosalie Cliche amasse depuis 37 ans des sculptures, des objets et des œuvres d'artistes québécois. Sa passion l'a menée à parcourir le Québec à la recherche d'artistes, à visiter leurs ateliers et à tisser des liens avec plusieurs figures de l'art populaire.

« Ma collection n'est pas seulement une collection d'objets. C'est surtout une collection de rencontres », résume Mme Cliche, qui souhaite faire découvrir au public les histoires humaines derrière chacune de ses acquisitions.

L'exposition propose un parcours à travers une sélection de sa collection, depuis ses premières acquisitions jusqu'à ses découvertes les plus récentes, mettant en lumière la diversité de l'art populaire entre nostalgie, souvenirs et fantaisie.

Des anecdotes accompagnant certaines pièces permettent aussi de mieux comprendre la démarche des artistes et le contexte de création de leurs œuvres.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 7 février 2027. Pour rappel, le Musée Marius-Barbeau est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 16 h 30, et le dimanche, de 11 h à 16 h.