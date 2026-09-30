Maya Caron représentera le Québec au concours Miss Galaxy Canada

Native de Saint-Prosper, Maya Caron représentera le Québec lors du prestigieux concours national Miss Galaxy Canada.

L'événement se déroulera du 16 au 19 octobre prochain à Toronto, où la Beauceronne portera fièrement les couleurs, la force de caractère et la générosité de la région face à des candidates venues de tout le pays.

Le concours Miss Galaxy Canada n’est pas seulement une célébration de la grâce, mais il met précisément en lumière le leadership, l’implication communautaire et l'altruisme des participantes. À travers cette aventure humaine et culturelle unique, la jeune femme souhaite utiliser sa tribune pancanadienne pour faire rayonner la solidarité beauceronne et sensibiliser le public aux causes qui lui tiennent à cœur.

En effet, bien que son parcours l’amène actuellement à résider à Boucherville, les racines de Maya demeurent profondément ancrées dans sa terre natale. Cette jeune femme passionnée se distingue particulièrement par son engagement soutenu envers sa région d'origine. Ambassadrice de valeurs humaines fortes, elle s’investit activement dans divers projets à impact social en Beauce, notamment par son soutien direct à l’organisme Havre l'Éclaircie, la maison d'aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

En vue de cette compétition d'envergure, Maya compte grandement sur le précieux soutien de sa famille, de ses proches et de toute la population de la Beauce. La communauté est invitée à suivre son parcours et à lui envoyer des messages d’encouragement directement sur sa page officielle : Maya Caron – Pageants sur Facebook.