Nathali Ruel lance «Le Lãlaka et le refuge intérieur» dans la forêt enchantée de ParentAime

L'autrice et artiste Nathali Ruel invite les familles à découvrir Le Lãlaka et le refuge intérieur à l'occasion de son lancement, qui aura lieu le dimanche 11 octobre prochain dans la forêt enchantée de l'organisme ParentAime, à Lac-Etchemin.

Le Lãlaka est une petite créature bien particulière: il est fabriqué à partir d'une chaussette solitaire, de la magie et de la tendresse d’un enfant. Il se nourrit de câlins et veille sur les enfants durant la nuit. Mais surtout, il accompagne les petits lorsqu’ils vivent de la surcharge.

Dans Le Lãlaka et le refuge intérieur, le jeune Adam est envahi par ses pensées et ses préoccupations. Avec l'aide de son Lãlaka, il découvre une façon imagée de prendre un peu de distance avec ce qui occupe trop de place dans sa tête.

L'histoire propose notamment aux enfants l'idée de déposer temporairement leurs pensées dans un des tiroirs invisibles de leur corps, puis de retrouver un espace intérieur où ils peuvent respirer et se sentir en sécurité.

Destiné principalement aux enfants de 4 à 9 ans, le livre se veut à la fois une histoire à raconter, un moment d'échange et une porte d'entrée vers des stratégies simples pour accompagner les enfants lorsque leur monde intérieur devient très chargé.

« Je voulais créer une histoire qui donne aux enfants des mots et des images pour ce qui se passe parfois dans leur tête lorsque les pensées deviennent trop nombreuses. Le refuge intérieur n'est pas un endroit où l'on fait disparaître les inquiétudes. C'est plutôt un espace où l'on peut apprendre à les déposer un moment », a expliqué Nathali Ruel.

Plus de 20 ans auprès des enfants

Le projet s'inscrit naturellement dans le parcours de Nathali Ruel, qui œuvre depuis plus de 20 ans dans le milieu de la petite enfance, notamment auprès des éducatrices, des enfants et des familles.

Toujours proche de l'univers des enfants, elle est également artiste et créatrice de personnages. Avec le Lãlaka, elle souhaitait réunir l'imaginaire, la douceur, la nature et un outil concret d'accompagnement.

L'univers du livre comprend également le personnage de Bergamote, la gentille sorcière, qui connaît les secrets de la forêt, cueille des herbes et prend soin des créatures qui l'habitent. C’est elle qui viendra animer le conte lors du lancement.

Un lancement dans une véritable forêt enchantée

Le choix de la forêt enchantée de ParentAime comme lieu de lancement n'est pas anodin.

Pour Nathali Ruel, il était important que le Lãlaka puisse rencontrer les familles dans un environnement qui ressemble à son univers: une forêt, des créatures, de l'imaginaire et cette impression que la magie peut se cacher juste derrière un arbre.

De plus, l’autrice est native de l'endroit. Les visiteurs pourront ainsi entrer dans l'univers du livre et rencontrer le Lãlaka qui a inspiré son histoire.