La Classique Beauceronne
Une journée festive autour du BBQ à Saint-Frédéric
Les amateurs de barbecue avaient rendez-vous à Saint-Frédéric, ce samedi 15 août, alors que la première édition de la Classique Beauceronne BBQ se tenait dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de la municipalité.
Présentée à proximité du stade régional de baseball, l’activité réunissait des équipes passionnées autour du fumoir et de la cuisson sur BBQ.
L’événement venait ajouter une nouveauté à la programmation du festival, dans une ambiance conviviale où les visiteurs pouvaient observer les équipes à l’œuvre et découvrir différentes préparations.
Deux catégories étaient au programme, soit le porc haché et les côtes levées. Les préparations ont été soumises à un jury, avant le dévoilement des gagnants.
Dans la catégorie porc, l’équipe Tex Rex a pris le premier rang, devant Pabst Blue Ribs et Les maîtres du BBQ. Tex Rex BBQ a aussi terminé au sommet de la catégorie ribs, suivi de Bounty Hunter et Math Gros Lard BBQ.
Au classement général, 253 BBQ a obtenu le titre de réserve grand champion, tandis que Tex Rex BBQ a été couronné grand champion de cette première édition.
À proximité de l’activité, un tournoi de balle donnée était également en cours dans le cadre du festival, ajoutant à l’achalandage et à l’ambiance sur le site.
EnBeauce.com vous propose un retour en photos sur cette journée festive, marquée par les fumoirs, les saveurs et les activités sportives.
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