Une journée festive autour du BBQ à Saint-Frédéric

Les amateurs de barbecue avaient rendez-vous à Saint-Frédéric, ce samedi 15 août, alors que la première édition de la Classique Beauceronne BBQ se tenait dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de la municipalité.

Présentée à proximité du stade régional de baseball, l’activité réunissait des équipes passionnées autour du fumoir et de la cuisson sur BBQ.

L’événement venait ajouter une nouveauté à la programmation du festival, dans une ambiance conviviale où les visiteurs pouvaient observer les équipes à l’œuvre et découvrir différentes préparations.

Deux catégories étaient au programme, soit le porc haché et les côtes levées. Les préparations ont été soumises à un jury, avant le dévoilement des gagnants.

Dans la catégorie porc, l’équipe Tex Rex a pris le premier rang, devant Pabst Blue Ribs et Les maîtres du BBQ. Tex Rex BBQ a aussi terminé au sommet de la catégorie ribs, suivi de Bounty Hunter et Math Gros Lard BBQ.

Au classement général, 253 BBQ a obtenu le titre de réserve grand champion, tandis que Tex Rex BBQ a été couronné grand champion de cette première édition.

À proximité de l’activité, un tournoi de balle donnée était également en cours dans le cadre du festival, ajoutant à l’achalandage et à l’ambiance sur le site.

EnBeauce.com vous propose un retour en photos sur cette journée festive, marquée par les fumoirs, les saveurs et les activités sportives.

