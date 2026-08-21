Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 21 au 23 août ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 21 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
39e Tournoi du cœur 2026
Organisé par la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.
Où: au Club de golf de Beauceville
Quand: départ à 12 h 45
Procès dans l'affaire Maggie Smith
Pièce inspirée d’un fait vécu. Billetterie en cliquant ici.
Où: 516, route Taylor (accès par l'entrée voisine de la rue Loweryson) — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 19 h 30
Samedi 22 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Célébrations du 50e du Centre sportif Armand-Racine
Spectacle musical du groupe Hells Bells Québec, en hommage à AC/DC.
Où: au Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe
Quand: à partir de 18 h 30
Ciné-Parc Beauce-Sartigan
Représentation du film d'animation Sauteurs.
Où: au ciné-parc de Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: à 20 h 15
Dimanche 23 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Les dimanches musicaux
Alain Châteauvert, pianiste classique.
Où: au site de Cumberland, 516 Rte Taylor — Saint-Simon-les-Mines
Quand: à 11 h
Location d’embarcations nautiques
Canot, kayak (simple ou double) et paddleboard. Premier arrivé, premier servi.
Où: Parc municipal — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de midi à 16 h 30
Match des Condors hockey
Pré-saison, face au Titan de Princeville.
Où: à l'Aréna EJM/RENÉ-BERNARD — Beauceville
Quand: à 16 h 30
Cette semaine
Les Mardis en musique
Spectacle de Sonia Poulin. Apportez votre chaise.
Où: Sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François— Beauceville
Quand: Mardi 25 août, dès 19 h
Vernissage des six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: au centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: Jeudi 27 août, dès 18 h
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