Avec Clémence Vandycke
Le Musée Marius-Barbeau invite les jeunes à participer à une résidence artistique
Le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce, accueille l'artiste Clémence Vandycke dans le cadre d'une résidence artistique qui se déroule du 13 septembre au 15 novembre. L'initiative invite les jeunes de 12 à 17 ans à s'impliquer activement dans son processus de création.
Durant son séjour, l'artiste convie les jeunes à explorer leur créativité, à partager leurs idées et à contribuer à la mise en espace de son exposition.
Selon le Musée, cette résidence vise à rapprocher les jeunes du milieu artistique en leur offrant une expérience concrète de création et une place dans le processus de conception d'une exposition.
Les jeunes intéressés à participer peuvent communiquer avec le Musée Marius-Barbeau ou consulter le site web mariusb.ca et les pages Facebook et Instagram. Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h.
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