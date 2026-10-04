Gabriella, Pelch et Starfish ont chauffé la soirée du Festival Beauceron de l'Érable

La deuxième soirée du Festival Beauceron de l'Érable s'est déroulée ce samedi, malgré un temps frisquet qui n'a pas empêché Gabriella, Pelch et Starfish de faire grimper la température sur scène.

Ce dimanche, dernière journée du festival, la programmation familiale prend le relais à Saint-Georges, avec spectacles pour enfants, chiens savants et danseurs locaux.

Montréalaise d'origine, Gabriella a ouvert le bal avec un spectacle mêlant violon, guitare et piano, appuyé des dernières technologies scéniques. L'auteure-compositrice-interprète, qui a connu un bond de notoriété en 2016 comme candidate à The Voice en France, où son audition a cumulé plus de 250 millions de visionnements, et qui a aussi marqué les quatre juges d'America's Got Talent à Los Angeles, a offert aux festivaliers un aperçu des plus de 500 spectacles qu'elle a présentés à travers le monde.

Pelch a ensuite pris la relève. Révélé sur le web grâce à sa chanson Yellow Shirt, écrite à la suite du décès d'un ami, l'artiste a présenté un univers à la croisée du folk et de la pop, nourri de ses allers-retours entre Nashville, Los Angeles et Montréal, et porté par du nouveau matériel tiré de son plus récent album.

La soirée s'est conclue avec Starfish, un groupe beauceron bien connu des festivaliers de la région, qui s'était déjà produit deux semaines plus tôt au Festibière. Formée de musiciens qui revisitent les grands succès pop et rock, la formation a fait chanter la foule, portée par la complicité qui caractérise ses performances.

Ce dimanche, place aux familles!

La programmation de ce dimanche, dernière journée du festival, mise sur les activités familiales.

Dès 13 h 30, le spectacle K-Pop Demon Hunters plongera petits et grands dans un univers K-pop coloré, avec chanteuses professionnelles, chorégraphies et performances entièrement en direct, sans lip-sync, pendant près de 45 minutes. Les enfants pourront ensuite rencontrer les artistes lors d'une séance de photos.

Les amateurs de chiens pourront assister au spectacle de Dallas & Co, offert à deux reprises, à 11 h 30 puis à 15 h, qui mettra en vedette des chiens démontrant agilité, obéissance et complicité avec leur maître.

Les danseurs de l'école de danse de Nancy Gilbert présenteront pour leur part deux représentations, à 12 h 15 et à 14 h 30.

Les familles pourront aussi profiter des nombreux food trucks et des stands de producteurs locaux sur place, en plus des jeux gonflables installés pour les enfants.

Les billets peuvent s'acheter à la porte ou en ligne dès maintenant en cliquant ici. L'organisation a également indiqué que l'entrée serait gratuite dès 15h sur le site.