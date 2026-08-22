Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 22 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Célébrations du 50e du Centre sportif Armand-Racine

Spectacle musical du groupe Hells Bells Québec, en hommage à AC/DC.

Où: au Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: à partir de 18 h 30

Ciné-Parc Beauce-Sartigan

Représentation du film d'animation Sauteurs.

Où: au ciné-parc de Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: à 20 h 15

Dimanche 23 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Les dimanches musicaux

Alain Châteauvert, pianiste classique.

Où: au site de Cumberland, 516 Rte Taylor — Saint-Simon-les-Mines

Quand: à 11 h

Location d’embarcations nautiques

Canot, kayak (simple ou double) et paddleboard. Premier arrivé, premier servi.

Où: Parc municipal — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de midi à 16 h 30

Match des Condors hockey

Pré-saison, face au Titan de Princeville.

Où: à l'Aréna EJM/RENÉ-BERNARD — Beauceville

Quand: à 16 h 30

Cette semaine

Les Mardis en musique

Spectacle de Sonia Poulin. Apportez votre chaise.

Où: Sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François— Beauceville

Quand: Mardi 25 août, dès 19 h