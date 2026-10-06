La culture beauceronne carbure à l'idée collective

Plus de 100 citoyens et partenaires se sont réunis le mardi 29 septembre à Saint-Georges pour une consultation publique organisée conjointement par la MRC de Beauce-Sartigan et la Ville, dans le cadre de l'élaboration de leurs prochains plans d'action culturels.

« Merci d'être ici, gens de toute la Beauce », a lancé la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, en ouverture de soirée. Née à Saint-Georges, elle a dit mesurer le chemin parcouru par sa ville. « On regarde ça, puis on se dit que ce n'est pas la même ville qu'on avait avant. »

Elle a rappelé pourquoi la Ville et la MRC travaillent de concert sur cet enjeu. « On est tout imbriqués ensemble avec la ville et la MRC. C'est tout un milieu communautaire, culturel, artistique qui fonctionne ensemble. Donc on a besoin d'être tous ensemble pour regarder ça d'une façon globale. » Elle a invité les participants à ne pas hésiter devant leurs idées, aussi modestes semblent-elles. « Il n'y a pas de folles idées. Parfois, c'est des petites choses qui allument des projets. »

Le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Francis Bélanger, a pour sa part chiffré l'évolution du soutien culturel sur le territoire. « C'est un véritable écosystème qui s'est mis en place au niveau culturel au fil des dernières années », a-t-il souligné, précisant que la contribution de la MRC en culture a connu une croissance de 350 % au cours des dix dernières années. « Chaque dollar investi localement nous a permis d'aller chercher davantage de financement et de soutenir des projets toujours plus structurants », a-t-il ajouté, citant en exemple le fonds culturel, les animations dans les camps de jour et les bibliothèques municipales, les arts de la rue, ainsi que les projets de mise en valeur du patrimoine.

Selon le préfet, cette décennie d'investissement a aussi mené à la création de Culture Beauce et de Destination Beauce, deux organisations dont l'approche serait aujourd'hui citée en exemple ailleurs au Québec. « La dernière décennie nous a démontré une chose : les belles réalisations naissent de la concertation, de la collaboration et de l'engagement des gens de chez nous », a-t-il conclu, invitant les citoyens à imaginer la suite.

Un piano urbain... puis toute une scène culturelle

C'est toutefois l'agente de développement culturel de la MRC, Marie-Soleil Gilbert, qui a donné le ton le plus personnel à la soirée. Elle est remontée à l'origine du piano urbain de la promenade Redmond, à Saint-Georges, né d'un constat partagé avec des collègues à leur retour de grands centres urbains.

« Nous étions un petit peu dépités à notre retour, la vie culturelle en Beauce n'avait rien à voir avec celle que nous avions expérimentée dans les grands centres. À l'époque, plutôt que de se plaindre, nous avions alors décidé de passer à l'action », a-t-elle raconté.

« L'histoire du piano urbain de Saint-Georges n'a rien d'extraordinaire. Elle est anecdotique, mais elle est universelle, a-t-elle poursuivi. Elle part d'un constat qui a fait naître une idée, puis qui a mobilisé une gang de motivés qui ont livré un projet concret, puis que la collectivité a fini par s'approprier. »

Mme Gilbert a ensuite dressé un inventaire de la transformation du milieu culturel beauceron en dix ans, multipliant les salutations aux organismes et aux artisans qui l'ont portée : le musée à ciel ouvert de Beauce-Art du centre-ville de Saint-Georges, l'espace Carpe Diem, les Amants de la Scène, le Festival Beauceron d'Érable, le Festival Clermont-Pépin, la Cabane à swing, la Société Lyrique, les Rossignols, l'Écho Beauceron, le Café du Mille-Lieux, la Libre, ainsi que plusieurs sociétés d'histoire et de généalogie de la région.

« Ce soir, malgré tous ceux que je viens de nommer, je sais que j'en oublie. C'est peut-être la plus belle preuve que notre milieu culturel a changé », a-t-elle lancé.

Elle a situé la consultation du 29 septembre dans la continuité d'une démarche amorcée ce printemps, alors qu'un état de situation culturel avait été dressé avec la population. « Le plan d'action des politiques culturelles que nous travaillons ce soir, ce sont les vôtres. Ce sont vos idées que nous souhaitons mettre de l'avant. La MRC et la ville, nous ne sommes rien sans vous qui faites vibrer la bourse de vos projets et de vos initiatives », a-t-elle affirmé, avant d'énoncer les grandes questions soumises aux participants : comment affirmer ce qui distingue les Beaucerons, rendre la culture plus accessible, soutenir les organismes et les artistes face aux défis de financement et de relève, renforcer la collaboration entre les milieux, et assurer la pérennité des infrastructures et du patrimoine bâtis au fil des ans.

Des pistes concrètes pour la suite

Réunis en ateliers de discussion, les participants ont fait émerger plusieurs pistes d'action pour les prochaines années. Pour renforcer le sentiment d'appartenance, plusieurs ont proposé la tenue d'un gala reconnaissance du milieu culturel, des campagnes de promotion mettant en valeur les artistes et les organismes, la mise sur pied d'un bureau touristique, de même que des initiatives favorisant le réseautage entre les acteurs culturels du territoire.

D'autres ont insisté sur l'importance d'accroître les ressources humaines et financières des organismes, de favoriser le partage de certaines ressources et de développer davantage la formation, le mentorat et le perfectionnement. L'amélioration des infrastructures culturelles est également ressortie des échanges, notamment par l'ajout d'une salle de spectacle ou d'un lieu culturel d'envergure régionale, le partage d'équipements et d'espaces, l'amélioration des bibliothèques et un meilleur entretien des infrastructures existantes.

La création d'une table de concertation culturelle, regroupant les différents acteurs du milieu, a été identifiée comme une action porteuse pour renforcer la collaboration à l'échelle du territoire. Plusieurs propositions visaient aussi à rapprocher la culture des citoyens, que ce soit en centralisant l'information culturelle, en se dotant d'un porte-parole, en multipliant les activités dans les écoles et les entreprises, ou en développant des cours d'initiation aux différentes disciplines artistiques.

Les résultats de la consultation seront croisés avec le portrait-diagnostic culturel réalisé plus tôt cette année, puis soumis aux élus de la MRC de Beauce-Sartigan et de la Ville de Saint-Georges, qui en établiront les priorités.

Les politiques culturelles et leurs plans d'action devraient être adoptés au cours de l'hiver 2027.