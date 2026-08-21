Château Beauce: un projet de revitalisation de 1,5 M$ dévoilé par des entrepreneurs

De gauche à droite : François Cliche, vice-président de la Société du patrimoine beauceron, Jason Montmigny, Sébastien Montmigny et Isabelle Fortin, entrepreneurs et promoteurs.

Des entrepreneurs beaucerons sont sortis de l'ombre, ce vendredi 21 août, pour présenter un projet concret visant à sauver le Château Beauce de la démolition.

Réunis dans une salle du Café In, juste en face de l'immeuble patrimonial de Sainte-Marie, Jason et Sébastien Montminy ont dévoilé les grandes lignes de leur vision devant les médias, appuyés par François Cliche, président de la Société du patrimoine des Beaucerons.

« Nous sommes ici aujourd'hui pour le dire, pour le mettre au public et aussi pour montrer une vision d'avenir pour notre ville », a expliqué Jason Montminy, qui dit travailler sur ce dossier depuis février dernier, bien avant que le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, n'annonce en mai un ultimatum de deux semaines pour présenter un projet crédible.

« On a présentement en main toutes les études architecturales [et] les études de tout ce qui avait par rapport au bâtiment, précisé Sébastien Montmigny, ajoutant que des instances gouvernementales étaient déjà informées de la démarche. On sait juste pas pourquoi ça s'est pas rendu aux bonnes oreilles. »

Un projet en trois phases

Le projet des promoteurs prévoit de conserver la structure historique du bâtiment presque intégralement. « Aucun mur ne sera détruit. Ça va être réparé », a même assuré Jason Montminy, précisant que le recours à des spécialistes de la restauration de bâtiments anciens sera privilégié.

Concrètement, la partie historique accueillerait des bureaux, des salles de conférence et des espaces muséaux, la chapelle deviendrait une salle polyvalente pour conférences et événements, tandis que la section arrière, plus récente et moins endommagée, serait transformée en mini-marché pour artisans et petites entreprises.Les travaux seraient réalisés en trois phases, les deux premières en six à sept mois, la dernière portant sur la partie la plus ancienne et la plus abîmée du bâtiment, construite en 1903. L'ensemble du projet, chiffré à environ 1,5 million de dollars, pourrait s'échelonner jusqu'en 2027 ou 2028.

Sébastien Montminy, qui a fondé une entreprise informatique à Sainte-Marie en 1990, affirme que le financement repose sur des partenaires d'affaires déjà engagés. « On a quand même trois partenaires majeurs qui ont répondu », a-t-il indiqué, précisant qu'il reste encore à finaliser les signatures et un changement de zonage auprès de la Ville de Sainte-Marie.

La mairesse évoque des « éléments pas encore attachés »

Interrogée à la fin de la conférence de presse, la mairesse de Sainte-Marie, Luce Lacroix, a affirmé prendre connaissance des détails du projet en même temps que les médias. « Je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui sont pas encore attachés. Ça veut pas dire que le projet ne verra pas le jour (...) mais il manque quelques ficelles à attacher », a-t-elle réagi, disant vouloir notamment savoir si une offre d'achat formelle avait été déposée pour le bâtiment.

Mme Lacroix a rappelé que la Ville n'est pas propriétaire du Château Beauce et que son rôle se limite à la réglementation municipale, notamment en matière de zonage. Elle confirme avoir été informée par Jason Montminy, il y a quelques mois, qu'un projet serait déposé au ministère de la Culture, et savoir que trois projets au total avaient été soumis.

« Le ministère est pas revenu non plus auprès de la ville pour savoir [si le projet serait] réalisable avec l'usage permis en ce moment », a-t-elle noté, précisant que ce sera à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA), propriétaire du bâtiment, de décider à qui elle souhaite le céder.

La mairesse s'est toutefois dite ouverte à étudier tout projet respectant le cadre réglementaire actuel, y compris en zone inondable. « Si tout ça est conforme au cadre normatif, aux anciennes cartes puis à notre usage, on va dire bravo, puis investissez chez nous », a-t-elle affirmé, soulignant le potentiel du projet pour la revitalisation du centre-ville, aux côtés d'autres acquisitions patrimoniales récentes de la Ville, comme la chapelle et la maison Pierre-Lacroix.

Pour rappel

Le Château Beauce, une ancienne résidence bourgeoise construite en 1903-1904, a été occupé successivement par des notaires, puis par deux congrégations religieuses avant de devenir la propriété de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches en 2015.

L'organisme cherche depuis plusieurs années à se départir de ce bâtiment, endommagé par les inondations de 2019 et devenu, selon lui, incompatible avec sa mission d'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer. Après un long conflit avec le ministère de la Culture autour de son statut patrimonial, le Château Beauce a officiellement été déclassé le 24 juillet dernier. Le projet de ces entrepreneurs constitue la première proposition rendue publique depuis ce déclassement.

Les promoteurs souhaitent maintenant conclure une entente d'ici novembre ou décembre, « si tous les astres s'alignent », selon les mots de Jason Montminy.