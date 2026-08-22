Plus de 2 500 spectateurs réunis pour le Provençal Band, Phil Lauzon et Kaïn

L'Espace Carpe Diem de Saint-Georges a accueilli plus de 2 500 spectateurs, vendredi soir, à l'occasion des spectacles du Provençal Band, de Phil Lauzon et de Kaïn.

Cette soirée spéciale mettait à l'honneur des talents d'ici avec d'abord le Provençal Band de Lac-Etchemin, dont le chanteur Zac Provençal a participé à l'émission La Voix l'hiver dernier.

Ensuite, Phil Lauzon présentait son show Bearded Edition, en hommage aux barbus légendaires de la musique country. Le chanteur, originaire de Saint-Martin, a notamment interprété son tout dernier morceau Notre façon de s'aimer.

Pour terminer, Kaïn à mis le feu à l'Espace Carpe Diem avec sa toute dernière scène en Beauce. Pleins d'énergie, le groupe qui fait sa tournée d'adieu a fait la fête avec les Beaucerons. Une soirée marquante surtout pour Eric Maheu, natif de Saint-Georges.

Même la mascotte des Jeux du Québec n'a pas manqué cet événement.

Retour en images sur cette soirée musicale.