Économie touristique: une enveloppe de 227 400 $ disponible pour le territoire

Une enveloppe de 227 400 $ est disponible pour soutenir les entreprises touristiques de la Chaudière-Appalaches, dans leur développement et l’implantation de solutions d’affaires.

La somme sera répartie en vertu du deuxième appel à projets que vient de lancer Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA), en collaboration avec le ministère du Tourisme.

Les argents proviennent de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027.

Les promoteurs admissibles à déposer une demande d’aide financière pour des projets peuvent le faire dans les deux catégories admissibles soit Attraits, activités et équipements ainsi que Développement numérique.

Jusqu’au 30 octobre, les demandes pourront être déposées auprès de Julie Lapointe, conseillère en développement touristique chez TCA.

Enfin, une séance d’information aura lieu le jeudi 10 septembre de 11 h à 12 h. Les intéressés pourront se joindre à l'appel vidéo en suivant le lien suivant: Rejoindre la visioconférence.

Pour toute information relative au programme, consultez les documents disponibles sur chaudiereappalaches.com/eprtnt