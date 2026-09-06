La Librairie Sélect reçoit Odette Bisson et Daniel Gingras

La Librairie Sélect accueillera Odette Bisson et Daniel Gingras, auteurs du livre L'Arbre pilier du vivant, le samedi 12 septembre, de 12h à 14h

Publié cette année aux Éditions du Journal, cet ouvrage est un hommage aux arbres accessible et richement illustré. Il invite le lecteur à les découvrir sous plusieurs facettes, en soulignant, entre autres, l'importance et la place au sein de la santé de notre environnement.

Porté par deux voix, celle d'un scientifique qui est biologiste et titulaire d'un doctorat en entomologie, et celle d'une écrivaine, photographe, historienne de l'art et peintre, l'ouvrage nous motive à jeter un regard nouveau sur l'arbre comme élément essentiel à notre bien-être.

L'invitation est lancé aux amants de la nature et autres à venir les rencontrer pour échanger et prendre connaissance de leur livre ainsi que de leurs publications antérieures.

Pour tout renseignement à ce sujet, il est possible de communiquer avec le personnel de la Librairie Sélect au 418-228-9510 ou encore par adresse courriel à l'adresse suivante: info@librairieselect.com.