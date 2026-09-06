Samedi 12 septembre
La Librairie Sélect reçoit Odette Bisson et Daniel Gingras
La Librairie Sélect accueillera Odette Bisson et Daniel Gingras, auteurs du livre L'Arbre pilier du vivant, le samedi 12 septembre, de 12h à 14h
Publié cette année aux Éditions du Journal, cet ouvrage est un hommage aux arbres accessible et richement illustré. Il invite le lecteur à les découvrir sous plusieurs facettes, en soulignant, entre autres, l'importance et la place au sein de la santé de notre environnement.
Porté par deux voix, celle d'un scientifique qui est biologiste et titulaire d'un doctorat en entomologie, et celle d'une écrivaine, photographe, historienne de l'art et peintre, l'ouvrage nous motive à jeter un regard nouveau sur l'arbre comme élément essentiel à notre bien-être.
L'invitation est lancé aux amants de la nature et autres à venir les rencontrer pour échanger et prendre connaissance de leur livre ainsi que de leurs publications antérieures.
Pour tout renseignement à ce sujet, il est possible de communiquer avec le personnel de la Librairie Sélect au 418-228-9510 ou encore par adresse courriel à l'adresse suivante: info@librairieselect.com.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une Georgienne rejoint Occupation Double Panamá
Originaire de Saint-Georges, Émilie Fortin, 23 ans, participe à la 20e édition de l'émission Occupation double. Orthothérapeute de carrière, elle a une énergie débordante et un humour contagieux. « J e vais être la petite lionne du groupe », a-t-elle lancé dans son portrait vidéo. Emilie aime rassembler tout le monde autour ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 19 septembre Exposition Les femmes en moi Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan. Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 27 septembre Six ...LIRE LA SUITE
Bibliothèques: l'engagement des bénévoles souligné aux Etchemins
C’est sous le signe de la reconnaissance que plus de 80 bénévoles des bibliothèques des Etchemins se sont réunis le 17 septembre, à l’occasion d’une soirée toute spéciale organisée en leur honneur par la MRC des Etchemins. Ce rendez-vous se voulait avant tout une occasion de leur dire merci pour leur engagement, leur temps et ...LIRE LA SUITE