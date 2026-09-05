44e édition
Ambiance k-pop ce samedi au Festival des Travailleurs Structures St-Joseph
La 44e édition du Festival des Travailleurs Structures St-Joseph s'est tenu dans une ambiance k-pop ce samedi après-midi, et ce, au plus grand plaisir des enfants.
Ils ont chanté et dansé au concert de l'expérience K-Pop live présenté cet après-midi. Les fans ont même pu rencontrer les artistes à la fin du show. Ils ont également pu profiter de nombreux jeux installés sur les terrains de tennis à proximité, d'un mini-ferme et d'un parcours athlétique.
L'événement gratuit se poursuit ce soir dans une ambiance plutôt country.
Demain, le traditionnel déjeuner des travailleurs se tiendra dès 8h le matin. Il y aura aussi une représentation de Retra, puis du Showcase Coming up avant le célèbre feu d'artifice à 21h et un concert country-rock pour conclure le festival. La zone familiale sera aussi ouverte.
Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festival des Travailleurs Structures St-Joseph.
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