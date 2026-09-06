Lancement beauceron du roman Sur un nowhere de Patrick B. Couture

Patrick B. Couture, originaire de Saint-Éphrem, lancera son premier roman, Sur un nowhere, le 10 septembre.

Pour célébrer l’évènement, l’auteur sera de passage dans son village natal le 18 septembre dans le cadre d’une soirée de lancement à la bibliothèque La Voûte de l’Imaginaire. Les interressés auront ainsi l’occasion d’entendre des extraits du texte lors d’une mise en lecture proposée par l’auteur et ses amis, qui prêteront leurs voix aux personnages. Bien sûr, des exemplaires du livre seront en vente sur place.

Sur un nowhere met en scène de jeunes vingtenaires qui suivent l’appel de l’aventure, sans toujours se rendre compte qu’ils empruntent, en voulant sortir d’une vie tracée d’avance, d’autres chemins battus. Les parcours des personnages se croisent et se séparent, pour mieux se retrouver dans l’écriture rythmée par l’oralité de Patrick B. Couture, qui signe là son premier roman. Ce récit fera peut-être rire des ambitions de ces backpackers sur la route ; mais malgré l’ironie, le roman donnera aussi d’étranges envies de partir, à son tour, avec un sac sur le dos, pour aller voir ailleurs, si on y est.

L’extrait placé en quatrième de couverture donne le ton du roman : « Dans ma tête, j’allais trouver la solution à tous mes malheurs d’adolescente en m’éloignant le plus possible de ma banlieue de cul pis de ma polyvalente de marde. L’idée s’est mise à m’obséder quand j’ai eu mon permis pis que j’ai commencé à me rendre à l’école avec la vieille Echo de mes parents. Dès que je voyais apparaître le gros building brun devant lequel j’étais supposée me parker, je m’imaginais peser sur l’accélérateur pour continuer mon chemin. Rouler sur un nowhere. Comme dans une toune quétaine de Kaïn. »

Pour plonger davantage dans l’univers de l’auteur, il suffit de se présenter au lancement le vendredi 18 septembre dès 17 h.