Quoi faire en Beauce du 11 au 13 septembre ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 11 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Festival de la Grosse Orangé

Une 9e édition encore plus festive, familiale et gourmande.

Où: Centre municipal des loisirs — Saint-Zacharie

Quand: dès 18 h

Spectacle Piano-Forêt

Avec le pianiste-compositeur Roman Zavada.

Où: Parc des Rapides-du-Diable — Beauceville

Quand: dès 19 h

Cinéma en plein-air

Présentation du film Sauteurs.

Où: 555, rue Vaillancourt — Saint-Bernard

Quand: dès 19 h

Samedi 12 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Triathlon du Lac-Poulin

Organisé par la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Où: Lac Poulin— Saint-Benoît-Labre

Quand: dès 8 h

Festival de la Grosse Orangé

Une 9e édition encore plus festive, familiale et gourmande.

Où: Centre municipal des loisirs — Saint-Zacharie

Quand: dès 8 h

Journée prévention santé

Au profit de la jeunesse de Beauce-Sartigan

Où: Clinique podiatrique (10 405, boulevard Lacroix) —Saint-Georges

Quand: de 9 h à 16 h 30

Portes ouvertes à la caserne de Sainte-Marie

Venez voir les installations flambant neuves!

Où: 922, route Saint-Martin — Beauceville

Quand: de 10 h à 15 h

Passage d'Odette Bisson et Daniel Gingras à la Librairie Sélect

Auteurs du livre L'Arbre pilier du vivant.

Où: 121 40, 1re avenue —Saint-Georges

Quand: de midi à 14 h

Bacon Bowl 300

8e présentation de cette course.

Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction

Quand: dès 15 h

Dimanche 13 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Portes ouvertes sur les fermes

22e édition de l'événement.

Où: Ferme Milpa (1000 route Fraser) — Beauceville

Quand: dès 9 h

Portes ouvertes sur les fermes

22e édition de l'événement.

Où: Ferme Éric Lessard inc (723, 7e rang S) — East-Broughton

Quand: dès 9 h

Heure du conte et vernissage

Une heure du conte, suivie du vernissage de l’exposition de Véronique Bégin-Lamontagne.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: de 10 h à 11 h 30

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Portes ouvertes à la caserne de Beauceville

Service de sécurité incendie.

Où: 648, boulevard Renault — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Portes ouvertes à la caserne de Sainte-Marie

Venez voir les installations flambant neuves!

Où: 922, route Saint-Martin — Beauceville

Quand: de 10 h à 15 h

Les dimanches musicaux

Des chansons françaises et anglaises avec Daniel Morin.

Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: à 11 h

Match des Condors football

Ils reçoivent les Nordiques du Collège Lionel-Groulx.

Où: Terrain du campus de Saint-Georges — Cégep Beauce-Appalaches

Quand: dès 13 h

Match d'ouverture des Condors hockey

Ils reçoivent le Titan de Princeville.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 14 h

Cette semaine