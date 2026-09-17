Beauceville: plus de 200 visiteurs aux Portes ouvertes de la caserne incendie

Plus de 200 personnes ont participé aux Portes ouvertes du Service de sécurité incendie de Beauceville ce dimanche 13 septembre.

Petits et grands ont pu découvrir le travail des pompiers et des premiers répondants, en plus d’assister à différentes démonstrations.

La Ville remercie chaleureusement les pompiers du Service de sécurité incendie de Beauceville pour leur implication, ainsi que les membres du Service de sécurité incendie de Saint-Joseph, présents afin de représenter l’équipe conjointe de sauvetage technique Beauceville–Saint-Joseph.

Plusieurs autres activités ont permis à la population de se rassembler et de profiter de la programmation culturelle proposée à Beauceville durant la fin de semaine du 11 au 13 septembre.

Pour la soirée du vendredi, malgré une température plutôt fraîche, le pianiste-compositeur Roman Zavada a présenté son spectacle Piano-forêt au cœur de la nature beaucevilloise. Cette expérience musicale immersive a attiré une belle participation et a permis aux personnes présentes de vivre un moment unique en plein air.

La présentation de Piano-forêt a été rendue possible grâce au Fonds culturel de la MRC de Beauce-Centre et du gouvernement du Québec.

De plus, à la bibliothèque Madeleine-Doyon dimanche, les familles ont pu participer à une heure du conte, ainsi qu’au vernissage de l’exposition de Véronica Belam.

Celle-ci est d'ailleurs désormais accessible gratuitement, durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Encore quelques dimanches pour le Marché public Beauce-Centre

Le Marché public Beauce-Centre, installé au parc Mathieu, a également accueilli les visiteurs dimanche matin. Plusieurs citoyens en ont profité pour découvrir les produits offerts par les producteurs et artisans présents sur place. Le Marché public Beauce-Centre se poursuit tous les dimanches jusqu’au 10 octobre.