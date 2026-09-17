Dimanche 13 septembre
Beauceville: plus de 200 visiteurs aux Portes ouvertes de la caserne incendie
Plus de 200 personnes ont participé aux Portes ouvertes du Service de sécurité incendie de Beauceville ce dimanche 13 septembre.
Petits et grands ont pu découvrir le travail des pompiers et des premiers répondants, en plus d’assister à différentes démonstrations.
La Ville remercie chaleureusement les pompiers du Service de sécurité incendie de Beauceville pour leur implication, ainsi que les membres du Service de sécurité incendie de Saint-Joseph, présents afin de représenter l’équipe conjointe de sauvetage technique Beauceville–Saint-Joseph.
Plusieurs autres activités ont permis à la population de se rassembler et de profiter de la programmation culturelle proposée à Beauceville durant la fin de semaine du 11 au 13 septembre.
Pour la soirée du vendredi, malgré une température plutôt fraîche, le pianiste-compositeur Roman Zavada a présenté son spectacle Piano-forêt au cœur de la nature beaucevilloise. Cette expérience musicale immersive a attiré une belle participation et a permis aux personnes présentes de vivre un moment unique en plein air.
La présentation de Piano-forêt a été rendue possible grâce au Fonds culturel de la MRC de Beauce-Centre et du gouvernement du Québec.
De plus, à la bibliothèque Madeleine-Doyon dimanche, les familles ont pu participer à une heure du conte, ainsi qu’au vernissage de l’exposition de Véronica Belam.
Celle-ci est d'ailleurs désormais accessible gratuitement, durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Encore quelques dimanches pour le Marché public Beauce-Centre
Le Marché public Beauce-Centre, installé au parc Mathieu, a également accueilli les visiteurs dimanche matin. Plusieurs citoyens en ont profité pour découvrir les produits offerts par les producteurs et artisans présents sur place. Le Marché public Beauce-Centre se poursuit tous les dimanches jusqu’au 10 octobre.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une Georgienne rejoint Occupation Double Panamá
Originaire de Saint-Georges, Émilie Fortin, 23 ans, participe à la 20e édition de l'émission Occupation double. Orthothérapeute de carrière, elle a une énergie débordante et un humour contagieux. « J e vais être la petite lionne du groupe », a-t-elle lancé dans son portrait vidéo. Emilie aime rassembler tout le monde autour ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 19 septembre Exposition Les femmes en moi Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan. Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 27 septembre Six ...LIRE LA SUITE
Bibliothèques: l'engagement des bénévoles souligné aux Etchemins
C’est sous le signe de la reconnaissance que plus de 80 bénévoles des bibliothèques des Etchemins se sont réunis le 17 septembre, à l’occasion d’une soirée toute spéciale organisée en leur honneur par la MRC des Etchemins. Ce rendez-vous se voulait avant tout une occasion de leur dire merci pour leur engagement, leur temps et ...LIRE LA SUITE