Quoi faire en Beauce du 18 au 20 septembre ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 18 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Match de football des Patriotes atomes

Ils reçoivent le Laser de l’école Les Sentiers de Charlesbourg.

Où: Polyvalente Bélanger— Saint-Martin

Quand: dès 14 h

Rendez-Vous Overland

Pour les voyageurs d’aventure expérimentés et ceux qui rêvent de se lancer dans ce type d’expédition.

Où: 1000, 2e rang à Frampton

Quand: dès 14 h

Festibière - Festival brassicole

Exposants, foodruck et animations

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: de 17 h à 23 h

Samedi 19 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Rendez-Vous Overland

Pour les voyageurs d’aventure expérimentés et ceux qui rêvent de se lancer dans ce type d’expédition.

Où: 1000, 2e rang à Frampton

Quand: à partir de 9 h

Découverte du programme de développement psychomoteur

Pour les enfants de 0 à 5 ans, par le Pavillon du coeur Beauce-Etchemin.

Où: au gymnase du Complexe communautaire santé Rodrigue & Filles à Saint-Georges

Quand: de 9 h à 11 h 30

Journée québécoise de parrainage civique

Par le Parrainage jeunesse.

Où: au Roy de la Pomme, 1020, avenue Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges

Quand: de 11 h à 17 h

Festibière - Festival brassicole

Exposants, foodruck et animations

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: de 12 h à 23 h

Dimanche 20 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

St-Éphrem en course

Plusieurs distances possibles.

Où: sur le site de Daisy Town, en face du rang Saint-Jean-Baptiste à Saint-Éphrem

Quand: dès 8 h

Rendez-Vous Overland

Pour les voyageurs d’aventure expérimentés et ceux qui rêvent de se lancer dans ce type d’expédition.

Où: 1000, 2e rang à Frampton

Quand: de 8 h 15 à 12 h 30

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Les dimanches musicaux - Dernier de la saison

Chansons populaires avec Carine Poulin, Heather Moore, Anthony Paul Joseph, Bobby Bergeron et Stéphane Labrecque.

Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: à 11 h

Bi de grange

Activité bénéfice organisée par la Société historique de Saint-Benoit-Labre.

Où: Chez Wilson et Jacqueline au 185, rang Saint-Henri à Saint-Benoît-Labre

Quand: dès 13 h

Cette semaine

Déjeuner électoral Beauce-Nord

Avec les cinq candidats en lice.

Où: Centre Caztel— Sainte-Marie

Quand: Mardi 22 septembre de 7 h à 9 h 30