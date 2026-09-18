Bibliothèques: l'engagement des bénévoles souligné aux Etchemins

Sylvain Talbot (minou), Marie-Claude Paradis, agente en développement rural et culturel à la MRC des Etchemins, et Marthe Laverdière, auteure et conférencière.

C’est sous le signe de la reconnaissance que plus de 80 bénévoles des bibliothèques des Etchemins se sont réunis le 17 septembre, à l’occasion d’une soirée toute spéciale organisée en leur honneur par la MRC des Etchemins.

Ce rendez-vous se voulait avant tout une occasion de leur dire merci pour leur engagement, leur temps et leur contribution essentielle à la vitalité des bibliothèques du territoire. Par leur implication, ces bénévoles font bien plus que permettre l’accès aux livres: ils contribuent à faire de nos bibliothèques des lieux culturels vivants, accueillants et rassembleurs au cœur de nos communautés.

Pour souligner leur précieux travail, la MRC des Etchemins leur avait réservé une rencontre privilégiée avec l’auteure et conférencière Marthe Laverdière. Dans une formule intime et chaleureuse, elle a su charmer les participants par son humour, sa spontanéité et son authenticité, leur offrant un moment à la fois divertissant et rassembleur.

La soirée a également permis aux bénévoles provenant des différentes bibliothèques du territoire de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance conviviale.

Source: Mélanie Gilbert, agente aux communications et marketing territorial