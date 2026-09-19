Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 19 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Rendez-Vous Overland
Pour les voyageurs d’aventure expérimentés et ceux qui rêvent de se lancer dans ce type d’expédition.
Où: 1000, 2e rang à Frampton
Quand: à partir de 9 h
Découverte du programme de développement psychomoteur
Pour les enfants de 0 à 5 ans, par le Pavillon du coeur Beauce-Etchemin.
Où: au gymnase du Complexe communautaire santé Rodrigue & Filles à Saint-Georges
Quand: de 9 h à 11 h 30
Journée québécoise de parrainage civique
Par le Parrainage jeunesse.
Où: au Roy de la Pomme, 1020, avenue Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges
Quand: de 11 h à 17 h
Festibière - Festival brassicole
Exposants, foodruck et animations
Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges
Quand: de 12 h à 23 h
Dimanche 20 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
St-Éphrem en course
Plusieurs distances possibles.
Où: sur le site de Daisy Town, en face du rang Saint-Jean-Baptiste à Saint-Éphrem
Quand: dès 8 h
Rendez-Vous Overland
Pour les voyageurs d’aventure expérimentés et ceux qui rêvent de se lancer dans ce type d’expédition.
Où: 1000, 2e rang à Frampton
Quand: de 8 h 15 à 12 h 30
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Les dimanches musicaux - Dernier de la saison
Chansons populaires avec Carine Poulin, Heather Moore, Anthony Paul Joseph, Bobby Bergeron et Stéphane Labrecque.
Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: à 11 h
Bi de grange
Activité bénéfice organisée par la Société historique de Saint-Benoit-Labre.
Où: Chez Wilson et Jacqueline au 185, rang Saint-Henri à Saint-Benoît-Labre
Quand: dès 13 h
Cette semaine
Déjeuner électoral Beauce-Nord
Avec les cinq candidats en lice.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: Mardi 22 septembre de 7 h à 9 h 30
Débat électoral radiophonique Beauce-Sud
Avec les cinq candidats en lice.
Où: Sur les ondes de Radio-Beauce
Quand: Mardi 22 septembre à compter de midi
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Quoi faire en Beauce du 18 au 20 septembre ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 18 septembre Exposition Les femmes en moi Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan. Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 27 septembre Six ...LIRE LA SUITE