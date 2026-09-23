Le CJE Beauce-Sud lance un balado sur la diversité culturelle chez les jeunes

Le CJE Beauce-Sud a lancé cette semaine Les Échos du Mille-Lieux, un balado qui met en lumière les réalités et les parcours de jeunes dans un contexte de diversité culturelle grandissante en Beauce.

Animée par Mélanie Grenier, agente d'intégration et de sensibilisation en immigration, et Séverine Hilaric, intervenante jeunesse, la série propose des rencontres entre des personnes issues de l'immigration et des personnes originaires de la région.

Dans chaque épisode, deux invités échangent sur leurs réalités respectives afin de croiser les regards et de mieux comprendre les différences qui façonnent leurs parcours.

Originaire de la Beauce, Mélanie Grenier œuvre depuis plusieurs années au rapprochement interculturel dans la région. Séverine Hilaric, née à l'île de la Réunion et établie en Beauce depuis de nombreuses années, apporte pour sa part un regard nourri par son propre parcours migratoire.

Une première saison consacrée à l'école

La première saison compte trois épisodes tournés autour du milieu scolaire, donnant la parole à des enseignants, des élèves et des intervenants scolaires.

Le premier épisode, Prof ici, prof là-bas!, met en scène deux enseignantes qui comparent leurs expériences d'enseignement d'ici et d'ailleurs.

Dans De l'autre côté du pupitre!, deux élèves de 3e secondaire de la Polyvalente de Saint-Georges discutent de leur quotidien et de leurs expériences d'intégration.

Le troisième épisode, Entre accueil et engagement!, réunit deux intervenants scolaires qui abordent l'accompagnement des jeunes et l'accueil des étudiants internationaux.

Les épisodes sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube J'immigre en Beauce, sur le site du CJE Beauce-Sud et sur Spotify. Deux autres saisons sont déjà en préparation. La deuxième portera sur les jeunes et leur famille, tandis que la troisième s'attardera à l'emploi chez les jeunes.

Le projet a été réalisé grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.