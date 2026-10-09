Quoi faire en Beauce du 9 au 11 octobre ?

Photo: EnBeauce.com et Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 9 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Samedi 10 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Fête du village

Jeux, animations, ateliers, musique et nourriture.

Où: au parc des Berges-du-Loup à Saint-Côme-Linière

Quand: de 12 h à 16 h

Condors baseball

Les Condors reçoivent Limoilou.

Où: au stade Duvaltex à Beauceville

Quand: à 13 h

Condors hockey

Les Condors reçoivent les Panthères.

Où: au centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: à 19 h

Dimanche 11 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Journée portes ouvertes à la caserne

Rencontrez les pompiers et profitez de jeux et activités sur place.

Où: au 2658, 40e rue à Saint-Prosper

Quand: de 10 h à 14 h

Bingo - Levée de fonds

Organisé par le Groupe d'entraide de fibromyalgie de Beauce-Sartigan.

Où: au sous-sol de l'église l'Assomption; 12375 boulevard Lacroix à Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Rugby Condors

Les Condors reçoivent Lévis.

Où: au terrain synthétique du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges

Quand: à 19 h

Cette semaine