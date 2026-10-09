Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 9 au 11 octobre ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 9 octobre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Samedi 10 octobre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Fête du village
Jeux, animations, ateliers, musique et nourriture.
Où: au parc des Berges-du-Loup à Saint-Côme-Linière
Quand: de 12 h à 16 h
Condors baseball
Les Condors reçoivent Limoilou.
Où: au stade Duvaltex à Beauceville
Quand: à 13 h
Condors hockey
Les Condors reçoivent les Panthères.
Où: au centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges
Quand: à 19 h
Dimanche 11 octobre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Journée portes ouvertes à la caserne
Rencontrez les pompiers et profitez de jeux et activités sur place.
Où: au 2658, 40e rue à Saint-Prosper
Quand: de 10 h à 14 h
Bingo - Levée de fonds
Organisé par le Groupe d'entraide de fibromyalgie de Beauce-Sartigan.
Où: au sous-sol de l'église l'Assomption; 12375 boulevard Lacroix à Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h
Rugby Condors
Les Condors reçoivent Lévis.
Où: au terrain synthétique du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges
Quand: à 19 h
Cette semaine
Conférence « Les aménagements comestibles »
Présentée par Johanne Boucher.
Où: Aréna EJM-Ren-Bernard, Beauceville
Quand: Mardi 13 octobre, à 19 h
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