Le Duo Tourbillonnant ouvre la saison des Concerts sous le clocher

Les Concerts sous le clocher reprennent le vendredi 23 octobre, à 19 h 30, à l'église de Saint-Georges, avec le programme Danses pour violon et piano.

La violoniste Élisabeth Vachon et le pianiste Ryan Kolodziej, réunis au sein du Duo Tourbillonnant, y interpréteront des danses allant de l'élégance viennoise aux rythmes d'Europe, d'Amérique du Sud et d'ici.

Multi-instrumentiste, Élisabeth Vachon a commencé le violon à 7 ans au Conservatoire de musique de Québec. Boursière de l'Université de Montréal, elle y a obtenu une maîtrise en interprétation sous la direction de Claude Richard, avant de se perfectionner à l'Université de musique et des arts de la scène de Vienne, en Autriche. Elle a aussi participé à des stages en Italie, en Allemagne et à Orford Musique, et s'est produite en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.

Elle est membre de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire et du Quatuor Éclipse, et se joint comme surnuméraire à d'autres ensembles du Québec, dont l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Pour sa part, Ryan Kolodziej mène une carrière de pianiste, d'accompagnateur et de pédagogue. Il enseigne actuellement le piano à Montréal, à l'École de musique Vincent-d'Indy et au Conservatoire du Collège Stanislas, à Outremont. Il a aussi été chargé de cours à l'Université de Montréal et à l'Université de l'Alberta, à Edmonton. Ses élèves ont obtenu plusieurs distinctions, dont des prix dans des concours de haut niveau. Il agit aussi comme examinateur et juge de concours.

Le pianiste s'est produit au Canada et en Europe et a reçu plusieurs bourses, notamment de l'Alberta Foundation for the Arts et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, pour ses travaux sur les arrangements et transcriptions de Liszt et de Schubert.

Les billets sont en vente aux Amants de la scène, à Saint-Georges. Le forfait de trois concerts coûte 75 $ pour les adultes et 40 $ pour les étudiants. Les billets à l'unité se vendent 30 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants. Pour plus d'information, il est possible de joindre Esther Bureau au 418 227-2940 ou à concerts.sousleclocher@gmail.com.