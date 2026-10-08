Etienne Groleau lance le deuxième tome de sa trilogie Projet Eidolon

Près d'un an après la sortie de son premier tome, Etienne Groleau sort la deuxième partie de sa trilogie: Projet Eidolon.

Le lancement aura lieu le 15 octobre, entre 17 h et 19 h, à l'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches où il est enseignant en philosophie. Il s'agit d'une trilogie de science-fiction qui aborde de grands enjeux philosophiques de façon claire et captivante.

Après Prendre sa place Projet Eidolon, le deuxième tome s'intitule Trouver les siens Projet Eidolon.

Quatrième de couverture

Malehka, qui vient à peine d’accepter son rôle de shamane, doit guider un peuple brisé tout en se cherchant elle-même.

Lilith a tout perdu en tentant de plaire aux puissants. Elle se retrouve dans un monde dont elle ignore tout et qui la méprise.

Sébastien croyait avoir été enfin reconnu à sa juste valeur, mais il se retrouve entraîné dans des manœuvres politiques qui le dépassent..

Tous trois découvriront que ce n’est pas la place que l’on conquiert qui compte, mais ceux qui restent quand tout s’effondre. Et parfois, il faut tout risquer pour vraiment trouver les siens.