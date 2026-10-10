Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 10 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Fête du village

Jeux, animations, ateliers, musique et nourriture.

Où: au parc des Berges-du-Loup à Saint-Côme-Linière

Quand: de 12 h à 16 h

Condors baseball

Les Condors reçoivent Limoilou.

Où: au stade Duvaltex à Beauceville

Quand: à 13 h

Condors hockey

Les Condors reçoivent les Panthères.

Où: au centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: à 19 h

Dimanche 11 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Journée portes ouvertes à la caserne

Rencontrez les pompiers et profitez de jeux et activités sur place.

Où: au 2658, 40e rue à Saint-Prosper

Quand: de 10 h à 14 h

Bingo - Levée de fonds

Organisé par le Groupe d'entraide de fibromyalgie de Beauce-Sartigan.

Où: au sous-sol de l'église l'Assomption; 12375 boulevard Lacroix à Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Rugby Condors

Les Condors reçoivent Lévis.

Où: au terrain synthétique du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges

Quand: à 19 h

Cette semaine