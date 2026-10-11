Plusieurs parcours hantés attendent les amateurs de frayeurs

Si certains trouvent que les traditions d’Halloween se perdent, sachez que cette fête est bien célébrée en Beauce.

Plusieurs municipalités, organisations et familles réalisent des parcours d’horreur plus impressionnants les uns que les autres, et ce, aux quatre coins de la région.

Le manoir hanté du Moulin

Parcours conseillé aux 12 ans et plus.

Où: 25 rue du moulin, Saint-Jules

Quand: les 9-10-11-16-17-23-24-30 octobre, de 19 h à 22 h

Le cirque | Parcours d’horreur

Parcours conseillé aux 11 ans et plus.

Où: Maison des jeunes Beauce-Sartigan - 11725, 3e avenue, Saint-Georges

Quand: les 22, 23 et 24 octobre, de 19 h à 22 h

Sous-sol Hanté

Convient à tous les âges.

Où: Musée Marius Barbeau - 139, rue Sainte-Christine, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: les 23 et 24 octobre, de 18 h à 20 h

La manoir des petites terreurs

Convient à tous les âges.

Où: 850, 158e rue, Saint-Georges

Quand: le 24 octobre, de 18 h à 21 h

Parcours d’Halloween

Convient à tous les âges.

Où: Parc des Sept-Chutes - 1590, 49e Rue Nord, Saint-Georges

Quand: les 29 et 30 octobre, de 18 h à 21 h

Le manoir de l’horreur

Déconseillé aux enfants du primeur.

Où: à l’école Jésus-Marie de Beauceville

Quand: le 30 octobre, de 18 h à 21 h

Conteneur de l’horreur - l’hôpital psychiatrique

Parcours conseillé aux 8 ans et plus.

Où: 818, rue des loisirs, Saint-Elzéar

Quand: le 30 octobre, de 18 h 30 à 21 h

Le parcours de la maison maudite

Parcours conseillé aux 7 ans et plus.

Où: 872 Rue du Pont, St-Lambert-de-Lauzon

Quand: les 30 et 31 octobre, de 18 h à 21 h 30

Parcours d’horreur - Personnage hanté

Convient à tous les âges.

Où: 205 rue des Bosquets, Saint-Georges

Quand: le 31 octobre, de 18 h à 22 h

Cette liste est évidemment non-exhaustive, d'autres parcours peuvent être présentés dans les prochains jours. La plupart des informations se trouvent sur les événements Facebook de chacun d'eux.