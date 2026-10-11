Halloween
Plusieurs parcours hantés attendent les amateurs de frayeurs
Si certains trouvent que les traditions d’Halloween se perdent, sachez que cette fête est bien célébrée en Beauce.
Plusieurs municipalités, organisations et familles réalisent des parcours d’horreur plus impressionnants les uns que les autres, et ce, aux quatre coins de la région.
Le manoir hanté du Moulin
Parcours conseillé aux 12 ans et plus.
Où: 25 rue du moulin, Saint-Jules
Quand: les 9-10-11-16-17-23-24-30 octobre, de 19 h à 22 h
Le cirque | Parcours d’horreur
Parcours conseillé aux 11 ans et plus.
Où: Maison des jeunes Beauce-Sartigan - 11725, 3e avenue, Saint-Georges
Quand: les 22, 23 et 24 octobre, de 19 h à 22 h
Sous-sol Hanté
Convient à tous les âges.
Où: Musée Marius Barbeau - 139, rue Sainte-Christine, Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: les 23 et 24 octobre, de 18 h à 20 h
La manoir des petites terreurs
Convient à tous les âges.
Où: 850, 158e rue, Saint-Georges
Quand: le 24 octobre, de 18 h à 21 h
Parcours d’Halloween
Convient à tous les âges.
Où: Parc des Sept-Chutes - 1590, 49e Rue Nord, Saint-Georges
Quand: les 29 et 30 octobre, de 18 h à 21 h
Le manoir de l’horreur
Déconseillé aux enfants du primeur.
Où: à l’école Jésus-Marie de Beauceville
Quand: le 30 octobre, de 18 h à 21 h
Conteneur de l’horreur - l’hôpital psychiatrique
Parcours conseillé aux 8 ans et plus.
Où: 818, rue des loisirs, Saint-Elzéar
Quand: le 30 octobre, de 18 h 30 à 21 h
Le parcours de la maison maudite
Parcours conseillé aux 7 ans et plus.
Où: 872 Rue du Pont, St-Lambert-de-Lauzon
Quand: les 30 et 31 octobre, de 18 h à 21 h 30
Parcours d’horreur - Personnage hanté
Convient à tous les âges.
Où: 205 rue des Bosquets, Saint-Georges
Quand: le 31 octobre, de 18 h à 22 h
Cette liste est évidemment non-exhaustive, d'autres parcours peuvent être présentés dans les prochains jours. La plupart des informations se trouvent sur les événements Facebook de chacun d'eux.
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