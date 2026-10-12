Daniel Lessard publie son seizième livre

C’est le 4 octobre, au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, que Daniel Lessard a procédé au lancement du 16e livre de sa carrière d'auteur.

Avec le roman L'envol de la mésange, il raconte l'histoire d'une famille aux prises avec la maladie mentale d'un être cher et les contrecoups d'une guerre lointaine dans un petit village de Beauce au début du vingtième siècle. Comme toujours inspiré d'histoires vécues et peuplé de personnages emblématiques de la Beauce rurale de ses grands-parents, le récit brosse un tableau affectueux, touchant et plein d'humour d'une société aujourd'hui disparue, dans le style pittoresque et truculent qu'on lui connaît.

Au lancement, la natif de Saint-Benjamin en a profité pour parler de la genèse de son livre et préciser à propos de la question de l’heure que c’est bien lui, et non l’IA (intelligence artificielle), qui l’a écrit. Et à titre de preuve, il a rappelé que ses treize premiers l’ont été avant l’arrivée de l’Intelligence artificielle. Mais, il a également tenu à préciser qu’il s’en sert dans ses recherches pour valider des informations historiques qui demanderaient trop de temps à l’être dans les journaux et documents de l’époque.

Pour marquer cette nouvelle production, Daniel Lessard avait invité trois collègues radio-canadiens avec qui il a travaillé pendant des dizaines d'années au réseau public, soit Charles Tisseyre, Gilles Morin et Denis Côté.

D'ailleurs, aux questions posées par l’assistance sur l’IA et son impact dans la littérature, Charles Tisseyre s’est empressé de dire que la question se pose avec beaucoup de pertinence, d’actualité et amène avec elle beaucoup de belles choses pour la recherche scientifique, notamment le cancer. Par contre, elle soulève également beaucoup de craintes quant à son développement, son contrôle et les usages indésirables et menaçants pour la société. Pour conclure que l’un des impacts les plus importants de l’IA c’est qu’elle sème maintenant le doute sur l’authenticité de ce que l’on voit, publie et lit.

Enfin, le nouvel opus de Daniel Lessard est publié par les Éditions Pierre Tisseyre, sa fidèle maison d'édition de tous ses livres.