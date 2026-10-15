Deux érablières de la région ouvrent leurs portes au public

La Bleuetière Goulet, à Saint-Frédéric, accueillera le public ce dimanche 18 octobre à l’occasion de la Journée nationale de l’érable.

Dans la région, L’Érablière Jodan, à Saint-Julien, ouvrira ses portes également. Les visiteurs pourront rencontrer les producteurs et productrices acéricoles, découvrir leur métier et déguster des produits d’érable tout en profitant des paysages d’automne.

« La Journée nationale de l’érable, c’est une célébration de notre or blond, mais également un hommage au travail de 13 500 hommes et femmes qui œuvrent avec passion pour perpétuer notre histoire et nous offrir un produit emblématique au goût unique. J’encourage les Québécois à identifier une érablière près de chez eux et à aller à la rencontre des producteurs et productrices acéricoles afin d’en apprendre davantage sur leur métier et les nombreux bienfaits de l’érable sur la santé et l’environnement », a souligné Francis Roy, président des Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce.

Bleuetière Goulet: un évaporateur en fonction à Saint-Frédéric

La Bleuetière Goulet ouvrira ses portes de 10 h à 15 h, au 2041, route 112, à Saint-Frédéric. L’entreprise compte près de 7 000 entailles et possède un évaporateur installé directement au kiosque à la ferme.

Pour l’occasion, l’évaporateur sera en fonction afin de permettre au public de découvrir le travail de l’acériculteur et de poser des questions sur la production du sirop d’érable. Une dégustation gratuite de produits à base d’érable sera offerte, et les personnes sur place pourront se procurer les produits transformés de l’entreprise au kiosque.

Érablière Jodan: découvertes et activités familiales à Saint-Julien

Johanne Hamel et Daniel Beaudoin accueilleront les visiteurs et visiteuses de 10 h à 16 h, au 1074, chemin Gosford, à Saint-Julien. En plus des échanges sur l’acériculture, plusieurs productrices et producteurs, transformatrices et transformateurs locaux seront sur place avec leurs produits du terroir, dont l’Érablière Gouin et Fils.

Des randonnées pédestres, des balades en calèche et du maquillage pour les enfants seront proposés. Un jeu gonflable sera accessible si la météo le permet. Également, pendant cette journée festive, l’évaporateur sera en fonction. Un food truck sera sur place dès 11 h, et la cabane chauffée permettra aux gens de profiter confortablement de la journée et de déguster un « petit réduit sucré ».

Les visiteurs et visiteuses pourront aussi profiter de leur passage à Saint-Julien pour découvrir l’église et la grotte lors de visites guidées, ainsi que l’exposition permanente à l’arrière de la salle municipale.

Une occasion de soutenir les entreprises acéricoles d’ici

La Journée nationale de l’érable invite également la population à soutenir les entreprises acéricoles qui contribuent à la vitalité de nos communautés et à la mise en valeur de nos forêts.

La liste des érablières participantes est accessible sur le site Érable d’ici. Pour découvrir des recettes et cuisiner l’érable au quotidien, le public peut également consulter le site Érable du Québec.