Glaciales vérités
L'auteure Myriam Busque signe son 7e roman
L'auteure Myriam Busque, qui a livré deux comédies romantiques, un roman jeune adulte et une série jeunesse de trois tomes, récidive avec un nouveau roman jeune adulte.
En 2024, la Georgienne a publié une romance ayant pour titre Cette étincelle, qui a transformé sa vie avec la maison d’édition ÉdiLigne. Publiée par le même éditeur, elle signe cette fois-ci un roman à suspense intitulé Glaciales vérités. Une histoire qui met de l’avant plusieurs thématiques dont l’émancipation, la quête identitaire, les relations amicales et amoureuses, la famille, la pression de performance et encore plus. Ce livre s’adresse aux adolescents, aux jeunes adultes et aux adultes qui apprécient les lectures jeunesse.
Selon les commentaires reçus de la part des premiers lecteurs, l’un des points marquants de cette histoire est la psychologie des divers personnages, un aspect important pour la jeune femme. Pour Myriam Busque, il est primordial de mettre en lumière des thématiques qui résonnent chez le lectorat ciblé.
En 2022, elle a créé un salon du livre local afin de faire briller les auteurs de la Beauce et des environs. De sa première année de création jusqu’en 2025, l’événement avait lieu durant l’été pour souligner la journée J’achète un livre québécois.
Afin d’offrir une formule plus typique aux visiteurs, la 5e édition du salon La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous se déroulera en intérieur le 25 octobre, de 10 h à 16 h, à la salle Paroissiale de Saint-Georges Ouest. Cette activité familiale organisée par Mme Busque est propulsée par Parrainage Jeunesse pour une deuxième année consécutive, et propose plusieurs activités pour les petits et les grands.
En plus de cet événement, la jeune femme participera également à plusieurs salons du livre durant l’automne pour promouvoir son nouveau roman. Elle a débuté sa tournée par celui du Saguenay pour continuer en Estrie et clôturera la saison avec celui de Montréal. Une séance de dédicaces est également prévue à la nouvelle librairie Buropro Citation de Thetford le 24 octobre entre 10 h et 13 h.
Pour en savoir plus sur le roman Glaciales vérités, visitez le site ediligne.ca
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