Un ancien élève du CF en mécanique de véhicules lourds au Mondial des métiers en Russie

Depuis trois ans, l’ancien élève du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CFMVL) Jack Dupuis a remporté de nombreuses victoires. Il s’est sélectionné au Mondial des métiers 2019, à Kazan, en Russie pour représenter le Canada dans la spécialité Mécanique de machinerie lourde. La compétition se déroule en août prochain.

De nombreuses médailles

Tout commence par une médaille d’or aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, tenues en 2017. L’année suivante fut une année tout aussi brillante pour Jack Dupuis puisqu’il remporte l’or aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies, à Montréal, puis une seconde fois aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, à Edmonton.

Depuis a fait partie des deux meilleurs résultats canadiens à Edmonton ce qui lui a mérité une invitation à participer au processus de sélection des membres d’Équipe Canada WorldSkills. C’est appuyé de son entraîneur Steve Jobin, enseignant au CFMVL, qu’il s’est entraîné de septembre 2018 à mai 2019 pour l’ultime face- à-face.

Sélection

Il a affronté son concurrent en marge des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019, à Halifax.

Jack Dupuis a été officiellement désigné pour faire partie de cette formation durant la cérémonie de clôture des olympiades 2019. Il poursuivra son entraînement en vue des concours très exigeants de quatre jours à Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019.

Objectif Russie

Le Mondial des métiers, qui se tient tous les deux ans, représente l’excellence à l’échelle internationale dans les métiers spécialisés et les technologies. Cette année se réuniront plus de 1 300 concurrents et concurrentes de quelque 80 pays, inscrits à plus de 50 domaines de compétition.

C’est donc face aux meilleurs candidats mondiaux que Jack Dupuis se confrontera et représentera le Canada avec l’objectif d’être sacré « champion international » de Mécanique de machinerie lourde.

Au total, neuf Québécois représenteront le pays à cette compétition. Cela fait du Québec la province la mieux représentée au sein de l’équipe canadienne.