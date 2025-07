Plus de 300 élèves de la MRC Beauce-Sartigan bénéficient de la solidarité locale

La Table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan et ses partenaires ont distribué des fournitures scolaires usagées en bon état ainsi que des cartes cadeaux à plus de 300 élèves du primaire et du secondaire de la MRC.

Cette initiative vise à alléger le fardeau financier de nombreuses familles vivant des situations économiques précaires en milieu rural.

En effet, l’accès à des fournitures de base — cahiers, crayons, sacs à dos, chaussures d’intérieur — n’est pas un luxe, mais une condition essentielle pour favoriser l’engagement scolaire, l’estime de soi et la réussite éducative, selon l'organisme. Les inégalités matérielles, si elles ne sont pas adressées dès le départ, risquent de se transformer en inégalités d’opportunités à long terme.

« À l'approche de la rentrée scolaire, alors que le stress financier pèse sur de nombreuses familles, l'accès à des fournitures scolaires gratuites représente un véritable souffle : un soutien précieux qui favorise non seulement l'équilibre entre santé mental et bien-être physique, mais aussi un sentiment d'appartenance et de solidarité au sein de la communauté », a souligné Audrey Dupuis, intervenante à la Maison de la famille Beauce-Etchemins.

Il est encore possible de donner pour faciliter la vie des familles beauceronnes qui en ont besoin. Les personnes souhaitant faire un don de fournitures scolaires peuvent contacter la Maison de la famille Beauce-Etchemins au 418-228-9192.