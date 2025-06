Coupures budgétaires: le CSSBE tente de limiter les impacts négatifs

Les réductions budgétaires annoncées par le gouvernement en prévision de l’année scolaire 2025-2026 auront un impact direct sur les établissements et les usagers du Centre de services scolaire de la Beauce Etchemins (CSSBE).

Le montant imposé par le gouvernement représente une diminution des sommes opérationnelles de 17 675 758 $ pour la prochaine année scolaire dans la région. À ce jour, 16,4 M$ ont été coupés, dont la moitié au central et l’autre moitié dans les établissements. « Au central on a déjà déterminé vers quoi on s’en va, il y a toutes sortes de plans », a précisé le directeur général, Fabien Giguère.

Cependant, pour ce qui est des écoles, le CSSBE vise à prendre les meilleures décisions possible. C’est pourquoi il a été décidé de laisser le choix des coupures à chacun des établissements. « On a réparti le 8 millions entre nos centres primaires, secondaires, FPEA et chaque établissement est responsable de ses coupures », a-t-il expliqué. « Parce que c’est bien beau des fois de dire de couper telle mesure, mais parfois c’est justement celle-là qui est très utilisée dans cette école, alors que l’autre mesure non. On aimait mieux leur laisser cette latitude-là, tout en respectant certaines contraintes du ministère. »

Celui qui est sur son départ à la retraite a tout de même souligné que pour ce qui est des conventions collectives, elles ne seront pas coupées et aucun poste permanent n’a été supprimé. « On a coupé beaucoup dans les remplacements, dans ce qui est repas sur le territoire qui ne seront plus pris en charge, etc. (...) C’est difficile, par contre je pense que les directions ont réussi à prévoir des plans qui respectent bien les normes. »

Le million qui est encore à analyser représente une latitude qui permettra à l’organisation de s’ajuster au cours de la prochaine année. « On ne voulait pas trop couper non plus », a nuancé le professionnel.

Des projets mis sur la glace

Pour ce qui est des projets de construction ou de rénovation, Fabien Giguère a mentionné que les prochains mois et la prochaine année seront très calmes. En effet, le budget pour les investissements est passé de 23 M$ à 8,9 M$ pour la prochaine année.

Ceci dit, le projet du CARTEM, déjà lancé, sera tout de même réalisé puisqu’il représente un budget de 4 M$ répartis sur deux ans. Qui plus est, tout l’entretien normal des 89 bâtiments du CSSBE (tonte de pelouse, déneigement, électricité, etc.) représente déjà une partie importante de l’investissement annuel en infrastructures, soit 2 M$.

« On avait quelques gros projets en vue, comme l'école Monseigneur Fecteau à Sainte-Marie qu’il fallait rénover, mais ça a été mis sur la glace, comme tous les autres projets. Il y a la piscine à Sainte-Justine aussi, mais à un moment donné il va falloir faire quelque chose. »

Prochainement, le CSSBE devra s’en tenir à des réparations plutôt qu’à des rénovations.