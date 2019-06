Un voyage en Italie pour des élèves en Sciences humaines du CBA

Une trentaine de finissants en Sciences humaines des trois centres du Cégep Beauce-Appalaches, ont participé à un voyage en Italie du Nord avec trois de leurs enseignant du 23 au 31 mai dernier. Le but était de faire découvrir la culture italienne et les attraits historiques tout en mettant en pratique les connaissances et les habiletés acquises dans leurs études.

Projet synthèse

Les étudiants devaient réaliser une projet synthèse sur des sujets liés à l’Italie. Cette année, il a été question du régime fasciste de Mussolini, du catholicisme en Italie, de l’impact du tourisme de masse sur l’Italie, de Jules César, de la ville de Pompéi, de la position de l’Italie dans la récente crise migratoire, de la mafia italienne, de la place du soccer dans la culture italienne et, finalement, du génie de Léonard De Vinci.

« Le voyage est en même temps une façon, pour les étudiants, de s’ouvrir sur le monde, d’apprivoiser différentes cultures et de développer leur curiosité. Il leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances en plus de rendre la théorie très concrète » souligne l’enseignant Michel Jr Fabre.

Les visites des lieux et des attraits emblématiques de l’Italie du Nord ont permis aux étudiants de recourir à certaines notions de géographie, d’histoire, de psychologie, de sociologie, d’économie et de politique abordées dans les différents cours de leur programme d’études.

« La grande variété des paysages du Parc National des Cinque Terre, reconnu comme Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, a particulièrement ébahi les étudiants » mentionne Michel Jr. Fabre.

Bien sûr, les voyageurs ne pouvaient pas passer par l’Italie du Nord sans s’arrêter à la tour de Pise, monument célèbre pour sa structure inclinée. Il faut mentionner que la ville fortifiée de Lucques, datant de l’époque médiévale, s’est révélé une très belle surprise pour le groupe.