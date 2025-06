Karina Roy devient la directrice générale par intérim du CSSBE

Lors de la dernière séance publique de l’année scolaire, qui s’est tenu ce mercredi à Saint-Georges, le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a nommé Karina Roy à titre de directrice générale par intérim.

« Merci pour la confiance (...) On a une équipe stratégique avec qui on est bien appuyé alors je le sais qu’en toute cohérence on va être en mesure de poursuivre ce mandat en équipe », a indiqué Karina Roy à ses collègues.

Forte de 26 années d’expérience au sein du CSSBE, elle a occupé avec brio plusieurs fonctions clés : enseignante, directrice d’école, directrice adjointe des Services éducatifs et de l’adaptation scolaire, puis directrice des Services éducatifs. Depuis quelques années, elle agit à titre de directrice générale adjointe. Cette riche trajectoire lui confère une connaissance fine des rouages de l’organisation, des besoins des élèves et des réalités des membres du personnel. Reconnue pour ses relations solides et authentiques avec les partenaires du milieu, elle incarne un leadership de proximité, ancré dans l’écoute et la collaboration.

En prenant la relève de Fabien Giguère, qui quittera pour sa retraite le 27 juin, Karina Roy assumera désormais la supervision de l’ensemble des activités administratives du CSSBE, veillant à la gestion intégrée des ressources humaines, matérielles, financières et pédagogiques. Son rôle sera déterminant dans la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), contribuant activement à l’atteinte des objectifs organisationnels et à la réussite des élèves.

Notons que la nominée détient un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire, une maîtrise en gestion de l’éducation ainsi qu’un microprogramme de 3e cycle universitaire en insertion à la direction générale des centres de services scolaires. Ce parcours témoigne de sa volonté constante de se perfectionner et de sa préparation rigoureuse à assumer des fonctions de haute direction.

Fabien Giguère quitte avec fierté

Alors qu’il termine une carrière de plus de 30 ans dans le milieu de l’éducation, Fabien Giguère est fier des accomplissements réalisés notamment durant ses quatre années à la direction générale.

« Pour moi ce qui reste c’est surtout l’effet humain qu’on a créé. On a mis en place notre PEVR, on a commencé par l’expérience employé parce que ce qui est le plus important c’est nos humains », a-t-il confié à la sortie du conseil. « Et l’autre dont je suis très très fier aussi c’est l’amélioration des processus. (...) D’ici l’an prochain tout sera informatisé, on aura plus de papiers! »

Rappelons que, dorénavant, la direction générale des centres de services scolaires est nommée par le gouvernement sur recommandation du ministre de l'Éducation. En attendant cette nomination, il revient au conseil d'administration de désigner une personne par intérim. Le poste sera donc affiché dès septembre et un nouveau directeur ou une nouvelle directrice générale sera nommé par le ministère pendant l’automne.